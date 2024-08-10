أبرز أحداث ”11 أغسطس” عبر التاريخ الميلادي لم تمحى من الذاكرة

أبرز أحداث ”11 أغسطس” عبر التاريخ الميلادي.. رصد المؤرخون في مثل هذا يوم 11 أغسطس مجموعة من الأحداث البارزة في ميادين السياسة والعلم والعسكرية.

تحمل الذكرى التاريخية لأبرز أحداث ”11 أغسطس” عبر التاريخ الميلادي أسماء شخصيات عظيمة شغلت مناصب الحكم، بجانب العلماء والأدباء الذين أثرت إنجازاتهم في حياة البشرية، ولا تغفل هذه الذكرى الكوارث الطبيعية والصناعية.

يقدم موقع "الموجز" لكم قائمة مختصرة لأبرز الأحداث التاريخية ليوم 11 أغسطس.

11 أغسطس في عام 1798 - شهدت "معركة الصالحية" بالقرب من بلبيس بين المماليك والحملة الفرنسية، والتي انتهت بهزيمة الفرنسيين في معركة أبي قير البحرية.

11 أغسطس في عام 1945 - استسلمت اليابان للحلفاء بعد إلقاء الولايات المتحدة قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي، مما أنهى الحرب العالمية الثانية.

11 أغسطس في عام 1952 - قرر مجلس الأمة الأردني إنهاء ولاية الملك طلال وتنصيب الأمير حسين ملكًا دستوريًا، ليصبح ملك الأردن الثالث.

11 أغسطس في عام 2003 - تخلى رئيس ليبيريا تشارلز تايلور عن منصبه ولجأ إلى نيجيريا تحت ضغط المتمردين والمجتمع الدولي.

11 أغسطس في عام 2008 - قام ملك الأردن عبد الله الثاني بزيارة بغداد، ليكون أول زعيم عربي يزور العاصمة العراقية بعد الإطاحة بصدام حسين.

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11 أغسطس في عام 2009 - قبضت الكويت على ستة أعضاء في خلية إرهابية على صلة بتنظيم القاعدة كانوا يخططون لهجمات على مواقع حساسة.

11 أغسطس في عام 2014 - كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية.

11 أغسطس في عام 2020 - تجاوز عدد إصابات كورونا حول العالم 20 مليونًا، مع تسجيل أكثر من 736 ألف حالة وفاة وحوالي 12 مليون حالة شفاء.

أبرز المواليد في مثل هذا اليوم 11 أغسطس:

11 أغسطس في عام 1886 - وُلد الفنان المصري محمد كمال المصري، المعروف بشرفنطح، الذي قدم العديد من الأفلام البارزة وتوفي في عام 1966.

11 أغسطس في عام 1938 - وُلدت الفنانة المصرية نجاة الصغيرة، من أبرز رموز الموسيقى العربية التي قدمت 13 فيلمًا واعتزلت الغناء في عام 2002.

من أبرز الوفيات في مثل هذا اليوم 11 أغسطس:

11 أغسطس في عام 2000 - توفي الفنان السعودي طلال مداح، الذي ساهم في نشر الأغنية السعودية ولُقب بـ "الحنجرة الذهبية"، أثناء أداءه على مسرح "المفتاحة".

11 أغسطس في عام 2015 - توفي الفنان المصري نور الشريف بعد صراع طويل مع المرض، واشتهر بالعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

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