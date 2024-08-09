حدث في 10 أغسطس .. تعرف على أهم وأبرز الأحداث التاريخية

أهم وأبرز الأحداث التاريخية .. تنعم ذاكرة التاريخ في هذا اليوم 10 أغسطس من عام بتراث غني من الأحداث الهامة على مستوى العالم ، بما في ذلك مجالات العلم والأدب والسياسة.

تخلد الذكرى أسماء الشخصيات البارزة التي تولت الحكم، إلى جانب العلماء والأدباء الذين تركوا بصماتهم عبر اختراعاتهم وكتاباتهم.

تشمل الذكرى أيضًا الكوارث التي أثرت بشكل كبير على البشرية.

ويقدم موقع "الموجز" لكم قائمة مختصرة بأبرز هذه الأحداث التاريخية .

في عام :

- 1792: الثوار الفرنسيون يهاجمون قصر إلتوي لري، مما مهد لاحقًا لافتتاح متحف اللوفر.

- 1913: توقيع اتفاق سلام أنهى حرب البلقان.

- 1914: فرنسا تعلن الحرب على الإمبراطورية النمساوية المجرية.

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- 1920: الدولة العثمانية تلغي سيادتها على فلسطين وتوافق على الانتداب البريطاني.

- 1922: إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية.

- 1945: اليابان تعلن استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

- 1989: تعيين الجنرال كولن باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

- 1990: انعقاد القمة العربية الطارئة لمناقشة الغزو العراقي للكويت.

- 2010: منظمة الصحة العالمية تعلن انتهاء وباء إنفلونزا الخنازير.

- 2020: استقالة رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت.

في عام :

- 1936: ولادة المخرج الراحل إبراهيم الشقنقيري.

- 1966: ولادة التوأم إبراهيم حسن وحسام حسن، نجمي كرة القدم المصرية.

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