تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم 5 أغسطس عبر السنين

تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم .. وثق المؤرخون أحداثًا تاريخية هامة في 5 أغسطس، ويسلط موقع الموجز الإخباري الضوء على أبرزها.

من هذه الأحداث التاريخية إنشاء أول خط تلغراف عبر المحيط الأطلسي في عام 1858، بالإضافة إلى وفاة ثلاثة من نجوم الفن في مصر: مصطفى متولي، الذي اشتهر بأعمال بارزة مثل "سلام يا صاحبي" و"لن أعيش في جلباب أبي"، وكذلك الفنان خليل مرسي، والفنانة الشابة ميرنا المهندس التي رحلت بعد صراع مع المرض.

أهم الأحداث التاريخية في مثل هذا اليوم أيضًا:

- 1919: بدء الثورة العسكرية التركية بقيادة مصطفى كمال ضد الحكم العثماني.

- 1962: العثور على جثة مارلين مونرو بعد تعاطي جرعة زائدة من الحبوب المنومة.

- 1966: إسبانيا تمنع الطائرات البريطانية من التحليق فوق أراضيها بسبب النزاع على جبل طارق.

- 2009: تنصيب محمود أحمدي نجاد رئيسًا لإيران لفترة رئاسية ثانية.

- 2010: انهيار منجم كوبيابو في تشيلي، مما أسفر عن احتجاز 33 عاملًا.

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- 2015: العثور على حطام طائرة ماليزية مفقودة منذ مارس 2014.

- 2016: مقتل 90 شخصًا في إثيوبيا خلال مظاهرات احتجاجية واسعة.

- 2019: البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي للشطر الهندي من إقليم كشمير.

من أبرز مواليد هذا اليوم :

- 1930: نيل آرمسترونغ، أول من مشى على سطح القمر.

- 1972: لقاء سويدان، ممثلة مصرية.

من أبرز الوفيات في هذا اليوم:

- 2000: مصطفى متولي.

- 2014: خليل مرسي.

- 2015: ميرنا المهندس.

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