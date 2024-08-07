حدث في 8 أغسطس : تعرف على أهم الأحداث التاريخية عبر الزمان

أهم وأبرز الأحداث التاريخية عبر الزمان .. سجل التاريخ الإنساني العديد من الأحداث البارزة في يوم 8 أغسطس، والتي أثرت بشكل كبير على المشهد الإنساني على مر العصور. بعض هذه الأحداث كان لها تأثير عميق ومستدام، بينما مرت أخرى مرور الكرام.

يقدّم لكم "الموجز" قائمة بأهم الأحداث التاريخية التي جرت في هذا اليوم:

- في عام 1815، نابليون بونابرت يغادر فرنسا إلى منفاه في جزيرة سانت هيلينا بالمحيط الأطلسي، حيث بقي حتى وفاته عام 1821.

- في عام 1940، بدأت معركة بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

- في عام 1966، الجزائر تؤمم قطاع المناجم بعد أربع سنوات من الاستقلال.

- في عام 1970، بدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل وفقًا لمبادرة روجرز لمدة 90 يومًا.

- في عام 1974، الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون يعلن استقالته بسبب فضيحة ووترغيت.

- في عام 1988، إيران تقبل القرار الأممي رقم 598 لوقف إطلاق النار مع العراق.

- في عام 1990، العراق يعلن وحدة اندماجية مع الكويت.

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- في عام 1991، إطلاق سراح الرهينة البريطاني جون ماكارثي في بيروت.

- في عام 1998، مقتل 10 دبلوماسيين إيرانيين في مزار شريف بأفغانستان.

- في عام 2012، المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يسلم السلطة للمؤتمر الوطني العام.

- في عام 2016، تفجير انتحاري في كويته، باكستان يسفر عن مقتل 93 شخصًا.

- في عام 2017، زلزال يضرب منطقة جيوزيغو في الصين، مسببًا وفاة 19 شخصًا.

- في عام 2019، البرلمان الهندي يلغي الحكم الذاتي لإقليم كشمير، وإسلام آباد تطرد السفير الهندي.

المواليد :

- في عام 1933، وُلد الفنان أبو بكر عزت، الذي حصل على جائزة أحسن ممثل عام 1996 من مهرجان القاهرة السينمائي، وقدم العديد من الأعمال الناجحة.

- في عام 1985، وُلدت الفنانة يسرا اللوزي، التي قدمت مجموعة من الأعمال الناجحة.

الوفيات :

- في عام 2011، توفيت الفنانة هند رستم، إحدى أبرز ممثلات العصر الذهبي للسينما المصرية، والتي اشتهرت بأدوار الإغراء.

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