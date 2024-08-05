تعرف على أهم الأحداث تاريخية البارزة في يوم 6 أغسطس عبر الزمن

تعرف على أهم الأحداث التاريخية البارزة .. يُعتبر يوم 6 أغسطس تاريخًا زاخرًا بالأحداث المهمة على مستوى العالم، إلى جانب العلماء والأدباء الذين تركوا بصماتهم بكتاباتهم واختراعاتهم التي أثرت في حياة مليارات البشر على مر العصور.

أبرز الأحداث التاريخية في هذا اليوم تشمل:

- في عام 1815، اتحدت النرويج والسويد ضمن دولة واحدة واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905.

- في عام 1896، ضمت فرنسا مدغشقر تحت سيادتها، ولم تستقل الجزيرة إلا في عام 1960، وبعدها مرت بأربعة فترات دستورية رئيسية وتحولت إلى ديمقراطية دستورية منذ عام 1992.

- في عام 1945، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية، مما أسفر عن مقتل 80,000 شخص وتدمير كبير للمدينة. وتبعتها بعد ثلاثة أيام قنبلة أخرى على مدينة ناغاساكي أودت بحياة 60,000 إلى 80,000 شخص.

- في عام 1977، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية.

- في عام 1990، فرضت الأمم المتحدة حصارًا اقتصاديًا على العراق نتيجة غزوه للكويت.

- في عام 1991، تم اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة شابور بختيار في منزله بباريس.

- في عام 2009، أصدر المؤتمر السادس لحركة فتح قرارًا يُحمل فيه إسرائيل مسؤولية اغتيال رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وهو ما رفضته إسرائيل.

- في عام 2010، أدى برونيسواف كوموروفسكي اليمين الدستورية كرئيس لبولندا.



- في عام 2011، اندلعت أعمال شغب في لندن ومدن بريطانية أخرى بعد مقتل رجل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

- في عام 2013، وقع انفجار ناجم عن تسرب غازي في مدينة روساريو بالأرجنتين، مما أدى إلى مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

- في عام 2014، دخل المسبار الفضائي الأوروبي "روسيتا" مدار المذنب تشوريوموف-غيراسيمنكو بعد عشر سنوات من انطلاقه.

- في عام 2015، تم افتتاح قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلومترًا، بهدف تحسين حركة الملاحة وتجنب المشكلات القديمة.

- في عام 2016، افتتحت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دول.

أبرز المواليد والوفيات في 6 أغسطس

مواليد اليوم :

في عام 1952 : رضوان الكاشف، المخرج السينمائي المعروف بأعماله التي تتسم بالواقعية القاسية وأحيانًا بالواقعية السحرية. قدم الكاشف فيلم "عرق البلح"، الذي وصفه البعض بـ"الصدمة الفنية". عمل مساعد مخرج في نحو عشرين فيلمًا مع يوسف شاهين ورأفت الميهي وداود عبد السيد.

وفيات اليوم :

في عام 1932 : الأمير كمال الدين حسين، ابن السلطان حسين كامل والأميرة عين الحياة. كان الأمير كمال الدين حسين يُلقب بصاحب السمو حتى عام 1922، حين تم إعلان استقلال مصر وتغيير اللقب إلى "صاحب السمو السلطاني" لأبناء السلطان حسين. رفض تولي حكم مصر في رسالة لوالده قبل يوم من وفاة السلطان حسين، وتوفي الأمير كمال الدين حسين في تولوز بفرنسا عن عمر يناهز 58 عامًا.

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