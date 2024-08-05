ماذا يحدث في بنجلاديش؟ ..احتجاجات طلابية وهروب رئيسة الوزراء

استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، وهربت من البلاد، مما يمثل نهاية لعهد استمر 15 عامًا، عقب احتجاجات غير مسبوقة أسفرت عن مقتل ما يقرب من 300 شخص.

غادرت السيدة حسينة إلى جهة غير معروفة يوم الاثنين 5 أغسطس بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقر إقامتها الرسمي.

كانت بنجلاديش، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، تعيش حالة من التأهب منذ أسابيع بسبب احتجاجات بدأت ضد نظام حصص مثير للجدل للوظائف الحكومية، حسب تقرير لصحيفة “independent”.

يضمن هذا النظام نسبة محددة من الأدوار لأحفاد المقاتلين في حرب استقلال بنجلاديش، وهو ما اعتبره الكثيرون وسيلة لاسترضاء القاعدة السياسية للسيدة حسينة.

لماذا يحتج الطلاب في بنجلاديش؟

بدأت الاحتجاجات الطلابية في أواخر يونيو للمطالبة بإلغاء نظام الحصص الذي كان يخصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى في حرب استقلال بنجلاديش عام 1971 ضد باكستان.

تصاعدت التوترات عندما اشتبك طلاب جامعة دكا، الأكبر في البلاد، مع الشرطة، وأدى احتجاج مضاد إلى تفاقم الوضع.

وزعم الطلاب أن الاحتجاجات كانت سلمية حتى هاجمهم الجناح الطلابي لحزب رابطة عوامي الحاكم الذي تقوده السيدة حسينة.

أحد الطلاب في جامعة دكا قال: "كنا نتظاهر سلميًا حتى هاجمنا البلطجية.. من حقنا أن نستمر في الاحتجاج، فهو جزء من تاريخ هذا البلد وسنستمر في ذلك من أجل حقنا".

ماذا قالت المحكمة العليا؟

أوقفت حكومة السيدة حسينة حصص الوظائف في أعقاب احتجاجات طلابية حاشدة في عام 2018، لكن الشهر الماضي أبطل حكم للمحكمة العليا هذا القرار وأعاد العمل بالحصص بعد أن قدم أقارب المحاربين القدامى التماسات.

في 21 يوليو، أمرت المحكمة العليا بتخصيص 93% من الوظائف الحكومية على أساس الجدارة، وخمسة في المائة منها للمحاربين القدامى، و2% لأفراد الأقليات العرقية والمتحولين جنسياً والأشخاص ذوي الإعاقة.

لماذا استقالت حسينة؟

سلطت الاحتجاجات الضوء على الشقوق في الحكم والاقتصاد في بنجلاديش، فضلاً عن إحباط الشباب بسبب ارتفاع معدلات البطالة، وسرعان ما تحول الغضب من المطالبات بتوفير فرص العمل إلى السخط على طريقة تعامل الحكومة مع الاحتجاجات، حيث أشارت السيدة حسينة إلى المتظاهرين باعتبارهم "إرهابيين" وأمرت الشرطة بإطلاق النار عليهم فور رؤيتهم.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، تصاعدت الاشتباكات في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك حوادث تخريب وإشعال حرائق استهدفت مباني حكومية ومكاتب حزب رابطة عوامي ومراكز شرطة ومنازل نواب عموميين ووُصف يوم الأحد بأنه الأكثر دموية منذ بدء الأزمة، حيث قُتل ما لا يقل عن 95 شخصًا، بما في ذلك المحتجون ورجال الشرطة.

ماذا يحدث في بنجلاديش؟

أعلن قائد الجيش الجنرال واكر الزمان في خطاب متلفز إلى الأمة أنه سيتم تشكيل حكومة مؤقتة، وقال إنه يتولى السلطة في "وقت حرج لبلدنا" وحث الناس على الثقة به، "أنا أتحمل المسؤولية الآن وسنذهب إلى الرئيس ونطلب تشكيل حكومة مؤقتة لقيادة البلاد في هذه الأثناء".

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الجيش سيلعب دورًا في هذا الأمر، لكن الجنرال زمان قال: "سنذهب الآن إلى رئيس البلاد، حيث سنناقش تشكيل الحكومة المؤقتة، وتشكيل الحكومة المؤقتة، وإدارة البلاد".

توجد مخاوف من اندلاع أعمال عنف على الحدود بين الهند وبنجلاديش حيث تم تشديد الإجراءات الأمنية.

وذكرت تقارير إعلامية أن السيدة حسينة سافرت إلى الهند، سعياً إلى المنفى في الدولة المجاورة التي حافظت دكا على علاقات وثيقة معها منذ تأسيسها.

تتقاسم الهند مع بنجلاديش حدودًا بطول أكثر من 4000 كيلومتر، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الطلاب المتظاهرون سيوقفون احتجاجاتهم وما هو الدور الذي سيلعبونه في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة.

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