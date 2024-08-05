بالفيديو: مركبات عسكرية إسرائيلية تصدم سيارات الفلسطينيين في جنين

أظهرت مقاطع فيديو مركبات عسكرية إسرائيلية تتعمد صدم سيارات الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة، يوم الإثنين.

في الفيديو، تظهر مركبات ضخمة تابعة للجيش الإسرائيلي وهي تسير بسرعة عالية، وتفتح الطريق أمامها بإزاحة السيارات الأخرى، والتي كان بداخلها ركاب، عن الطريق.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش "ينفذ حاليا عملية في مخيم جنين"، شمالي الضفة.

في وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت بين شبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط مدينة جنين.

تشهد الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، إلا أن الوضع ازداد سوءًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وفقًا لمسؤولين فلسطينيين، قُتل ما لا يقل عن 604 فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ بدء الحرب في غزة.

في المقابل، قُتل 17 إسرائيليًا على الأقل في الضفة الغربية خلال نفس الفترة، وفقًا لتعداد وكالة "فرانس برس" بناءً على أرقام رسمية إسرائيلية.

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