استطلاع رأي| الفلسطينيين يرفضون حل الدولتين والرغبة في العودة للمواجهات والانتفاضة

الفلسطينيين يرفضون حل الدولتين والرغبة في العودة للمواجهات والانتفاضة.. رغم الجهود المكثفة التي بذلها الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء آخرون لإقناع إسرائيل بقبول إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة بعد حرب السابع من أكتوبر، إلا أن معظم الفلسطينيين لم يعودوا يؤيدون حل الدولتين.

ووفقًا لاستطلاع جديد أجراه الدكتور خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله، فإن 32% فقط من الفلسطينيين يدعمون حل الدولتين في الوقت الحالي، وهذا يشكل انخفاضًا بنحو 13 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع السابق للمركز قبل ثلاثة أشهر، حيث كان الدعم بنسبة 45%.

الفلسطينيين يرفضون حل الدولتين

الاستطلاع الجديد أظهر أن 65% من الفلسطينيين يعارضون حل الدولتين.

كما أشار المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية إلى أن "التراجع في تأييد حل الدولتين جاء بالكامل تقريبًا من قطاع غزة"، حيث شهد انخفاضًا كبيرًا بلغ 30 نقطة مئوية بين سكان القطاع.

وذكر التقرير أن 63% من الفلسطينيين يدعمون العودة إلى المواجهات والانتفاضة المسلحة، مما يمثل زيادة قدرها 7 نقاط مئوية في الدعم لاستخدام العنف ضد الإحتلال، كما أن ما يقرب من 62% يعتقدون بضرورة حل السلطة الفلسطينية.

من الجدير بالذكر أن 22% من الفلسطينيين يدعمون التخلي عن حل الدولتين ويدعون إلى إنشاء دولة واحدة تضم الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "allarab.news" أن الاستطلاع الجديد يوضح أن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لا يبدون ندمًا أو أسفًا على الهجوم الذي استهدف الإسرائيليين، فقد أظهرت النتائج أن غالبية الفلسطينيين يؤيدون الإجراءات التي اتخذتها حماس في السابع من أكتوبر، والتي شملت قتل 1200 إسرائيلي واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

67% من الفلسطينيين بشكل عام يرون أن خطوة حماس كانت صحيحة، بينما في غزة، بقيت نسبة التأييد ثابتة عند 57%. وفي الضفة الغربية، وصلت نسبة التأييد إلى 73%.

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