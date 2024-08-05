بسبب الاحتجاجات.. الهند تفرض قيود تجول ليلية على الحدود مع بنجلاديش

أعلنت الهند اليوم الاثنين فرض حظر تجول ليلي على طول الحدود مع بنجلاديش، التي تشهد موجة من الاحتجاجات هي الأشد والأعنف منذ أكثر من 15 عامًا، حسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

قام وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار بإطلاع رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الوضع السياسي المتأزم في بنجلاديش، وفقًا لوسائل إعلام هندية.

تشهد بنجلاديش اضطرابات سياسية كبيرة بعد استقالة رئيسة وزراء البلاد، الشيخة حسينة، في أعقاب تصاعد الاحتجاجات.

وصلت الشيخة حسينة مساء اليوم الاثنين إلى قاعدة هندون الجوية بالقرب من نيودلهي على متن طائرة نقل عسكرية من طراز سي-130 هيركوليس.

استقالة رئيسة وزراء بنجلاديش

استقالت رئيسة وزراء بنجلاديش، الشيخة حسينة، بعد اقتحام المتظاهرين لقصرها، وذلك في خضم تصاعد العنف الذي وصف بأنه من أسوأ الأحداث التي شهدتها البلاد منذ أكثر من 50 عامًا.

وفقًا لوكالات الأنباء، لقي ما لا يقل عن 56 شخصًا حتفهم خلال احتجاجات عنيفة اندلعت اليوم. اقتحم المحتجون القصر الرئاسي عقب انتشار خبر فرار رئيسة الوزراء.

اقرأ أيضًا: ماذا يحدث في بنجلاديش؟ ..احتجاجات طلابية وهروب رئيسة الوزراء