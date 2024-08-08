أحداث 9 أغسطس : وقائع تاريخية غريبة ومثيرة لا تُنسى

أحداث 9 أغسطس وقائع تاريخية غريبة .. يتميز أحداث يوم 9 أغسطس بمجموعة من الأحداث التاريخية البارزة التي شهدتها مختلف دول العالم، سواء كانت علمية، أدبية، أو سياسية.

وتتضمن هذه الأحداث التاريخية أسماء لشخصيات عظيمة حكمت دولًا عربية وغربية، إضافة إلى العلماء والأدباء الذين تركوا بصمات خالدة بكتاباتهم واختراعاتهم التي أثرت في حياة مليارات البشر عبر التاريخ، كما لا تنسى الذاكرة الكوارث الطبيعية وتلك التي تسبب فيها الإنسان، والتي خلفت آثارًا مدمرة.

أحداث 9 أغسطس

يقدم لكم "الموجز" قائمة موجزة لأهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم 9 أغسطس.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1896، شهد الطيران الأخير لرائد الطيران الألماني أوتو ليلينتال، الذي توفي بعد سقوطه، وهو المعروف بملك الطائرة الشراعية.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1928، مصطفى كمال أتاتورك يعرض الحروف اللاتينية الجديدة لكتابة اللغة التركية خلال احتفال "كلخانه" في تركيا.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1929، اندلعت ثورة البراق في القدس بسبب تصاعد التوتر بين اليهود والمسلمين بشأن الحائط الغربي.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1942، قوات الاستعمار البريطانية تعتقل مهاتما غاندي بعد إطلاقه حركة مقاومة سلمية ضد الاحتلال.

لا يفوتك تعرف على أهم الأحداث تاريخية البارزة في يوم 6 أغسطس عبر الزمن

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1945، أسقطت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على ناجازاكي، ما أدى إلى مقتل ما بين 60,000 و80,000 شخص.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1956، نالت سنغافورة استقلالها عن ماليزيا.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1967، عقد مؤتمر في القدس ضم أثرياء اليهود لدعم إسرائيل ماليًا.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1990، أصدر مجلس الأمن القرار 662، الذي يعتبر ضم الكويت إلى العراق غير قانوني.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 1993، قدم البابا يوحنا بولس الثاني اعتذارًا عن تورط الكاثوليك في تجارة الرقيق.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 2005، هبط مكوك الفضاء ديسكفري بسلام في كاليفورنيا.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 2014، قتل 15 جنديًا يمنيًا على يد تنظيم القاعدة في حضرموت.

أحداث 9 أغسطس.. في عام 2015، أعلن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي عن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء استجابةً للاحتجاجات الشعبية.

من أبرز المواليد اليوم 9 أغسطس:

أحداث 9 أغسطس في عام 1932، ولدت حورية حسن، مغنية وممثلة مصرية شهيرة.

من أبرز الوفيات اليوم 9 أغسطس:

أحداث 9 أغسطس في عام 1994، توفيت الفنانة المصرية ثريا حلمي.

أحداث 9 أغسطس في عام 2000، توفي السياسي المصري محمد فؤاد سراج الدين.

أحداث 9 أغسطس في عام 2008، توفي الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

أقر أيضا :

أبرز أحداث يوم ” 20 يوليو ” عبر التاريخ الميلادي .. اكتشفها

أبرز أحداث يوم ” 9 يوليو ” عبر التاريخ الميلادي