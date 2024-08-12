13 أغسطس أحداث شكلت معالم التاريخ الميلادي، شهد التاريخ الإنساني مجموعة من الأحداث التي تراوحت في أهميتها وتأثيرها، حيث تخلّد بعضها في الذاكرة البشرية بسبب أثرها البالغ، بينما مرّ البعض الآخر دون أن يترك أثراً يذكر.

كما يبرز هذا اليوم شخصيات بارزة تولت مناصب قيادية، وعلماء وأدباء أبدعوا في مجالاتهم وتركوا بصمات لا تُنسى، َويعيد إلى الأذهان كوارث هزت البشرية.

13 أغسطس أحداث شكلت معالم التاريخ الميلادي تخلّد بعضها في الذاكرة البشرية

في هذا السياق، يقدم موقع "الموجز" لمحة موجزة عن أبرز تلك الأحداث التاريخية.

حدث في مثل هذا اليوم

- 13 أغسطس أحداث شكلت معالم التاريخ الميلادي في عام 1892: صدور العدد الأول من صحيفة «الأفرو أمريكان» في مدينة بالتيمور، لتعبر عن تطلعات الزنوج في الولايات المتحدة.

- في عام 1913: المخترع الإنجليزي هاري بيرلي يبتكر مادة الستاينليس ستيل.

- في عام 1940: القوة الجوية الألمانية تشن عملية قصف جوي كبيرة على لندن، اعتُبرت الأعنف خلال الحرب العالمية الثانية.

- في عام 1951: المملكة المتحدة توقع اتفاقية جديدة تضمن لها امتيازات إضافية في قطاع النفط العراقي.

- في عام 1961: بدء بناء جدار برلين وإغلاق الحدود بين الألمانيتين، جدارٌ استمر في تقسيم برلين حتى سقوطه في 9 نوفمبر 1989.

لا يفوتك حدث في 8 أغسطس : تعرف على أهم الأحداث التاريخية عبر الزمان

- في عام 1964: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يوافق على اتفاقية السوق العربية المشتركة.

- في عام 1973: انتخاب ذو الفقار علي بوتو رئيسًا لوزراء باكستان.

- في عام 1987: الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يعترف بمسؤوليته عن قضية إيران-كونترا.

- في عام 1992: محاولة اغتيال وزير الخارجية اللبناني فارس بويز في شمال لبنان.

- في عام 2015:عالم آثار أمريكي يعلن عن احتمالية العثور على قبر نفرتيتي خلف قبر توت عنخ آمون.

- في عام 2020: إسرائيل والإمارات العربية المتحدة تعلنان اتفاقًا لتطبيع العلاقات بين الدولتين.

من أبرز المواليد في مثل هذا اليوم :

- في عام 1910: محمد عبد المطلب، مطرب بارز قدم العديد من الأغاني الشهيرة، وحصل على وسام الجمهورية من الرئيس عبد الناصر عام 1964.

- في عام 1946:أحمد ماهر، فنان قدير شارك في العديد من المسرحيات والمسلسلات البارزة.

من أبرز الوفيات في مثل هذا اليوم :

- في عام 1941: توفي طلعت حرب، مؤسس بنك مصر وأحد أهم أعلام الاقتصاد المصري.

- في عام 2020: سمير الإسكندراني، فنان

مصري شهير توفى عن عمر ناهز 82 عامًا.

أقر أيضا :

أبرز أحداث ”11 أغسطس” عبر التاريخ الميلادي لم تمحى من الذاكرة



حدث في 10 أغسطس .. تعرف على أهم وأبرز الأحداث التاريخية