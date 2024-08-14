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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الموجز كافية

حدث فلكي نادر لن يتكرر قبل 10 أعوام.. يمكن رصده بالعين المجردة

اقتران المشتري والمريخ
اقتران المشتري والمريخ

ينتظر المهتمون بعلوم الفلك حدوث ظاهرة نادرة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا في فجر غدًا الخميس، الموافق 15 أغسطس.

وأعلن خبراء الفلك أنه بعد منتصف الليل، سيكون العالم على موعد مع ظاهرة اقتران نادر بين المشتري والمريخ، إذ أن الناظر إلى السماء في تلك الأثناء يمكنه أن يرى اثنين من ألمع الكواكب في النظام الشمسي وهما يتصادمان تقريبًا.

 

اقتران المشتري والمريخ

وذكرت تقارير صحفية أن سماء العالم العربي ستشهد اقترانًا نادرًا بين كوكبَي المشتري والمريخ بعد منتصف الليل ولبقية الليل، حيث سيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.3) بالأفق الشرقي، ما يجعلهما يبدوان ظاهريًا متلامسين تقريبًا، في ظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، ولن تتكرر مرة أخرى حتى ديسمبر 2033.

وفي السياق، أكّد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن هذه الظاهرة الفكية نادرة الحدوث، موضحًا أنه خلالها يمكن بسهولة، بوساطة العين المجردة، رصد ومشاهدة الضوء الأبيض الساطع لكوكب المشتري مع لمعان المريخ الخافت والأكثر احمرارًا.

وأشار أبو زاهرة إلى أنه يمكن بالمنظار رؤية أقمار المشتري الأربعة الكبيرة، حيث سيكون هذا الاقتران حدثًا مميزًا لأصحاب التلسكوبات والمصورين الفلكيين، فالثنائي سيكونان قريبين بما يكفي ليظهرا سويًا في مجال رؤية التلسكوب.

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ويحدث الاقتران عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وعادة تختلف المسافة بين الأجسام في أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر، ويُطلق على مثل ذلك الحدث اسم "الاقتران العظيم".

 

حدث فلكي نادر

وبعد منتصف ليل اليوم، سيبدو المريخ والمشتري أقرب بكثير من بعضهما مقارنة بالأيام الماضية، رغم أنهما في الواقع تفصل بينهما مسافات شاسعة في الفضاء، فمدار المريخ أقرب إلى الشمس من مدار المشتري الذي يبعد 3.5 مرة تقريبًا من الشمس.

لذلك، فإن الاقتراب بينهما ليس حقيقيًا كما يبدو، بل يحدث بسبب اصطفاف الأرض والمريخ والمشتري تقريبًا على خط واحد في الفضاء، وعلى الجانب نفسه من النظام الشمسي.

 

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