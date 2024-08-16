“ اعرف الصح ”.. هل يجوز قراءة القرآن للمرأة دون ارتداء الحجاب؟

هل يجوز قراءة القرآن للمرأة دون ارتداء الحجاب .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية تساؤل حول جواز قراءة القرآن للنساء دون حجاب.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن قراءة القرآن لها شروط وآداب.

من الشروط الوضوء قبل القراءة، وعدم القراءة في مكان به نجاسة أو في حالة الجنابة أو الحيض.

أما الآداب، فتشمل ارتداء الحجاب للمرأة وستر العورة للرجل واستقبال القبلة.

أكد الشيخ محمد وسام أنه لا يشترط ارتداء الحجاب للمرأة أثناء قراءة القرآن، حيث لا يوجد دليل على وجوبه، وإن كان من الأفضل الاحتشام. وأوضح الدكتور مجدي عاشور أنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس، شرط أن تكون ساترة للعورة.

ختامًا، أشار الشيخ عمرو الورداني إلى أن الالتزام بالوقار عند قراءة القرآن من المستحبات وليس فرضًا، فالقراءة مقبولة في أي حال.

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كما يستعرض موقع الموجز في السطور القادمة فضل قراءة القرآن يوميا :

قراءة القرآن الكريم من أعظم الأعمال اليومية التي يجني منها المسلم خيرًا وبركة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها".

المداومة على تلاوة القرآن تعزز صفاء الذهن، وتقوي الذاكرة، وتمنح القلب طمأنينة، كما تساعد في مواجهة الصعوبات وتجنب القلق.

هجر القرآن يؤدي إلى ضيق النفس ونقص البركة في الحياة. لذا، على المسلم أن يجعل للقرآن نصيبًا يوميًا من حياته، ملتزمًا بآدابه، ليحظى بفضل التلاوة وشفاعته يوم القيامة.

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