حكم اداء صلاة المغرب سرا.. ورد دار الافتاء المصرية

رد الدكتور احمد ممدوح أمين الفتوى اثناء بث مباشر عرضته دار الافتاء المصرية بصفحتها الشخصية في تطبيق فيسبوك على سؤال كان فحواه هو الأتي :صليت المغرب في جماعة ثم قمت لصلاة السنة وجاء شخص وصلى خلفي صلاة المغرب، فهل أستكمل الصلاة جهرا أم سرا؟.

واجابه الشيخ بقوله :لك الحرية ان تستكمل صلاتك جهرًا ام سرًا

وورد ايضا اثناء البث سؤال من احد المتابعين مستفسرا: هل يجوز اداء صلاة العشاء سرا ؟

واجاب الشيخ بهذا الرد :إن الجهر من أفعال الصلاة التي لا يؤثر الإخلال بها على صحة الصلاة، وبالتالي فالصلاة صحيحة لكنك لم تفعل السنة.

اداء صلاة العشاء بعد انتصاف الليل

ارسل احد المتابعين خلال البث السؤال الاتي : ماحكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل ؟

وقال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:ان المذهب الشافعي قال وقت صلاة العشاء ممتد من الأذان حتى اذان الفجر

وأكمل قوله بان نتيجة لذلك يمتد لوقت صلاة الفجر

وفي هذا الشأن نوه الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

بانه من غير المستحب تأخير صلاة العشاء الى وقت متأخر من الليل سوى بعذر فان لم يكن له عذر فلا يجب له التأخير في الصلاة موضحا ان صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام لليل

حكم تأدية صلاة العشاء في وقت متأخر مع تأديتها في جماعة

واجاب مفتي الجمهورية شوقي علام :أن من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلأخَّرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ» قال الترمذي: [هذا حديث حسن صحيح] اهـ، وما رواه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا العِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»، قال الترمذي: [حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح].

واوضح ان افضلية تأخير العشاء للنساء اجمع والرجال الذين لا يقدرون على اداء صلاة الجماعة في المسجد والرجال الذي ليس في حدود تواجدهم مسجد

وأكمل قوله :«أما إن كان هناك مسجدٌ جامعٌ فتركوا الجماعة فيه لأجل تأخيرها مع جماعةٍ أخرى في غيرِ مسجدٍ فلا أفضلية للتأخير، وكذلك إن كان التأخير بالمسجد ولكنه يشق على المأمومين فلا أفضلية له».

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