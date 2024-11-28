الدعاء قبل الفجر وفضله.. دار الافتاء المصرية توضح

صلاة الفجر.. أحد الأوقات المباركة في اليوم والذي اقسم به الله تعالى في قرأن كريم (والفجر، وليال عشر ) سورة الفجر الفجر الاية رقم 1 والأية رقم 2 كما عظم جل جلاله قدر الدعاء والذكر والتلاوة في هذا الوقت المبارك (ان قرأن الفجر كان مشهودا )سوره الاسراء اية رفم 78

وتلك دلالة على عظمة والقداسة الشديدة لتوقيت الفجر لهذا يقدم لكم الموجز اهم الادعية المستحبة في هذا الوقت المقدس

أدعية مستحبة قبل وقت الفجر

وقد قام العلماء بتوضيح انه لا يوجد صيغة واحدة للدعاء قبل الفجر لكن الدعاء في هذا الوقت من الليل له فضل كبير وعظيم في حياة المسلم كما اوضح الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية من خلال مقطع فيديو له عبر حساب دار الافتاء المصرية في موقع يوتيوب وقد استدل بذللك على ذللك بقوله جل جلاله ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ).

بعض الأدعية المستحبة قبل وقت الفجر

اليكم بعض الادعية الذي يستحب الدعاء بها في وقت الفجر في السطور الاتية

اللهم في فجر هذا اليوم املأ قلوبنا بالعزيمة واصرف عنا اليأس والإحباط.

ـ اللهم في فجر هذا اليوم أجرنا من موت الغفلة ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا.

ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها

أدعية أخرى مستحبة قبيل وقت الفجر

وهناك من يفضل الدعاء بتلك الأدعية قبيل وقت الفجر

- اللهم سخر لى رزقى، واعصمنى من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقًا حلالًا، وعجل لى به يا نعم المجيب.

الأدعية المستحبة

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شىء قدير.

- اللهم عليك توكلت فارزقني واكفني وبك لذت فنجني مما يؤذيني أنت حسبي ونعم الوكيل اللهم أرضني بقضائك وقنعني بعطائك واجعلني من أوليائك.

اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم في هذا اليوم المبارك زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا الله

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