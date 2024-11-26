الادعية المستحبة في اثناء البرق والرعد والمطر.. تعرف عليها

تتضاعف عمليات البحث في الفترة الحالية عن الأدعية المستحبة اثناء هطول الامطار وسماع صوت الرعد ورؤية البرق خاصة مع التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة التي طغت على الاجواء في مصر مثلما تنبأت هيئة الارصاد الجوية ونتج عن تلك التغيرات امطار في الساعات الاولى من الصباح في محافظات متفرقة في انحاء مصر ونشرت اذاعة القرأن الكريم الاذاعة المحلية المنتمية الى مجموعة الهيئة الوطنية للاعلام او كما تعرف جماهيريا بماسبيرو من خلالها حسابها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عدد من الادعية المستحب الدعاء بها في اوقات الرعد والبرق والمطر ينشرها لكم الموجز في التقرير التالي.

ابرز الأدعية المستحبة في المطر

«ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺢ ﺍﻟﺮﻋﺪ ﺑﺤﻤﺪﻩ ﻭﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻴﻔﺘﻪ».

٠ «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺣﻮﺍﻟﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻛﺎﻡ ﻭﺍﻷﺟﺎﻡ ﻭﺍﻷﻭﺩﻳة ﻭﻣﻨﺎﺑﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮ».

٠ «ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻴِّﺒًﺎ ﻧَﺎﻓِﻌًﺎ، ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻴِّﺒًﺎ ﻫَﻨِﻴﺌًﺎ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﺧﻴﺮﻫﺎ ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ، ﻭﺃﻋﻮﺫ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﺎ، ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺷﺮ ﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺑﻪ».

٠ «ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺳﻘﻴﻨﺎ ﻏﻴﺜﺎً ﻣﻐﻴﺜﺎً ﻣﺮﻳﺌﺎً ﻧﺎﻓﻌﺎً ﻏﻴﺮ ﺿﺎﺭ».

وختمت اذاعة القرأن الكريم منشورها على فيسبوك لتاصلاة على سيدنا محمد على اله وصحبه اجمعين ليوم الدين

حالة الطقس في مصر

ونبهت هيئة الارصاد الجوية الى حالة الطقس السيئة التي شملت مصر ضمن نطاقها اذ تضرب مصر ثلاث ظواهر جوية متنوعة وكشفت ان خرائط الطقس توضح استمرار الغطاء السجابي في سماء الجزء الشمالي من مصر يتبعها هطول امطار مختلفة من حيث القوة حسب المكان حيث انها في الحدود الشمالية الغربية والحدود الشمالية من الوجه البحري وتصبح خفيفة من الحدود الجنوبية من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

في اي وقت ستسود تلك الاجواء ؟

تتوقع الارصاد ان تظل هذه الاجواء اثناء الليل والساعات الاولى من الصباح وقد تهطل الامطار القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري هطول امطار خفيفة في الصباح والمتوقع ان تكون متوسطة من حيث درجة الشدة في ساعات الصباح الاولى في اجزاء من القاهرة الكبرى

اما عن نشاط الرياح فستكون مستوى شدتها معتدل تصل الى سرعة 28 كم \ ساعة والاجواء ستكون غائمة بشكل جزئي

فيما يطغى على الحدود الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، احتماليات لهطول أمطار متوسطة صباحًا، وتنشط الرياح بسرعة 36 كم/س، والجو يصبح غائمّا.

اما عن الحدود الشمالية الشرقية مدن القناة ووسط سيناء، فيسود بها نشاط واضح للرياج بسرعة 34 كم \ساعة والاجواء ستصبح غائمة اما بالنسبة لجنوب سيناء وجبال البحر الاحمر احتماليات لهطول مطر خفيف على مناطف مختلفة مع نشاط لرياج تصل سرعتها 38كم\ساعة

والاجواء تصير مشمسة

جو غير مناسب لكبار السن ومصابي الجيوب الانفية !

نوهت هيئة الارصاد الجوية مرضى الامراض المزمنة والذين يعانون من الجيوب الانفية وكبار السن بألا يقوموا باي انشطة خارج المنزل اثناء عاصفة الاتربة النشطة والمتوقع استمرارها في بعض المناطق

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