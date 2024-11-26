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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد صلاة الفجر والشروق اليوم حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد صلاة الفجر والشروق
موعد صلاة الفجر والشروق

صلاة الفجر والشروق اليوم، يعد موعد صلاة الفجر من الصلوات التي يبحث الكثير عن وقتها، لأنهم يعلمون فضلها العظيم عند الله ويفضلون صلاتها على وقتها، لذا يبحث عنها موعدها العديد، لذا سيرصد  لكم الموجز في هذا التقرير موعد صلاة الفجر والشروق اليوم الثلاثاء في القاهرة والمحافظات الأخرى.

مواقيت الصلاة 

موعد صلاة الفجر والشروق اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

الفجر              04:57
الشروق           06:29
الظهر               11:42
العصر               14:36
المغرب             16:55
العشاء              18:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

الفجر       5.04 ص
الشروق    6.36 ص 
الظهر       11.47 ص 
العصر      2.39 م
المغرب     4.58 م 
العشاء     6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة اليوم

الفجر    4.58 ص 
الشروق.  6.30 ص
الظهر.    11.41 ص 
العصر.     2.33 م
المغرب.   4.53 م 
العشاء      6.15 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر.   4.54 ص 
الشروق. 6.23 ص
الظهر.    11.42 م
العصر.    2.41 م
المغرب.     5.01 م
العشاء.    6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر.         4.44 ص 
الشروق.      6.10 ص 
الظهر.         11.35 ص
العصر.        2.39 م
المغرب.       5.00 م
العشاء.        6.18 م

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم

الفجر         4.34 ص 
الشروق      6.12 ص
الظهر         11.30 ص 
العصر         2.28 م
المغرب        4.48 م 
العشاء        6.08 م

مواقيت الصلاة في محافظة شلاتين اليوم

الفجر      4.33 ص 
الشروق   5.58 ص
الظهر      11.25 ص 
العصر      2.30 م
المغرب    4.51 م 
العشاء     6.08 م

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أمرنا الله عز وجل أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع أخرى وهي: الظهر – العصر – المغرب – العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، وذلك لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.

وتتباين مواعيد الصلاة حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، مما يعكس هذا التنوع في توقيت الصلاة بين كافة المدن المصرية.

وبعد أداء الصلاة، بإمكان المسلمين الدعاء ببعض الأدعية المستحبة التي تعزز الروحانية وتفتح أبواب الرحمة، ومنها:

- دعاء مهم يقال بعد الصلاة:

“اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.”

- دعاء طلب المغفرة:

“اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت.”

- دعاء الشكر:

“اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال.”

- دعاء طلب الرزق:

“اللهم اجعل رزقنا واسعًا، وعافيتنا دائمة، ونعمتك علينا لا تنقطع.”

موعد صلاة الفجر والشروق 

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