مواقيت الصلاة.. موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في المحافظات

موعد أذان العصر.. يبحث الكثيرون عن الموعد المحدد لأذان العصر في مختلف المدن لضمان أداء الصلاة في وقتها الصحيح، يختلف وقت أذان العصر من منطقة إلى أخرى بناءً على الموقع الجغرافي والظروف المناخية، مما يتطلب متابعة دقيقة للأوقات اليومية، في هذا السياق، يعرض موقع الموجز فى التقرير التالي موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في القاهرة والمحافظات .

وتعد صلاة العصر واحدة من الصلوات الخمس المفروضة في الإسلام، وتأتي في وقت هام خلال اليوم بين صلاة الظهر وصلاة المغرب. تعتبر صلاة العصر فرصة للمسلمين للقيام بعبادة الله والابتعاد عن مشاغل الحياة اليومية، وتتميز هذه الصلاة بأنها تؤدى في وقت محدد بعد زوال الشمس، ويختلف توقيتها بحسب الموقع الجغرافي والموسم، كما تحظى صلاة العصر بمكانة كبيرة في قلوب المسلمين، حيث يُحث المؤمنون على أداء الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها.

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة القاهرة

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:36 م

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:36 م

موعد أذان العصر في 6 أكتوبر (الجيزة): 2:37 م

موعد أذان العصر في محافظة أسيوط

موعد أذان العصر في أسيوط: 2:41 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:40 م

موعد أذان العصر في المنيا: 2:41 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:39 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان العصر في الغردقة (البحر الأحمر): 2:31 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:31 م

موعد أذان العصر في السلوم (مطروح): 2:57 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:35 م

موعد أذان العصر في محافظة الأقصر

موعد أذان العصر في مرسى علم (البحر الأحمر): 2:30 م

موعد أذان العصر في دمنهور (البحيرة): 2:37 م

موعد أذان العصر في الأقصر: 2:38 م

موعد أذان العصر في كاترين (جنوب سيناء): 2:30 م

موعد أذان العصر

موعد أذان العصر في محافظة الفيوم

موعد أذان العصر في الفيوم: 2:39 م

موعد أذان العصر في المنصورة (الدقهلية): 2:33 م

موعد أذان العصر

دعاء بعد ختم الصلاة

إلهي أدعوك في هذا الوقت دعاءَ مَن اشتدَّت فاقته وضعفت قوته وقَلَّت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير، الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، فصلِّ على سيدنا محمد وآله واكشف ما بنا من ضرٍّ إنك أرحم الراحمين.

اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوَّى وقدَّر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، يا رب العالمين.

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