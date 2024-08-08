اعرفها الآن.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في جميع المدن المصرية

مواقيت الصلاة اليوم من أبرز الخدمات اليومية التي يقدّمها الموجز لمتابعيه يوميًا، وبخاصة أن معرفة مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي يحرص عليها المسلمون لأداء الصلوات على أوقاتها.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، نستعرض في السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

الفجر: 4:42

الظهر: 1:01

العصر: 4:37

المغرب: 7:42

العشاء: 9:08

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية

الفجر: 4:43

الظهر: 1:06

العصر: 4:44

المغرب: 7:50

العشاء: 9:16

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مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسوان

الفجر: 4:52

الظهر: 12:54

العصر: 4:20

المغرب: 7:27

العشاء: 8:46

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسماعيلية

الفجر: 4:36

الظهر: 12:57

العصر: 4:34

المغرب: 7:40

العشاء: 9:05

مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية على النحو التالي:

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