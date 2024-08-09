بالساعة والدقيقة.. ننشر مواعيد الصلاة ليوم السبت 10 أغسطس 2024

مواعيد الصلاة ليوم السبت .. يسعى المسلمون يوميًا لمعرفة مواقيت الصلاة لضمان أداء أهم فروض الإسلام في وقتها المحدد.

في السطور التالية ، يقدم لكم موقع “ الموجز” تفاصيل مواقيت الصلاة وفقًا للموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، وجاءت كالتالى :

- القاهرة: الفجر 4:44 صباحًا، الظهر 1:00 ظهرًا، العصر 4:37 عصرًا، المغرب 7:41 مساءً، العشاء 9:05 مساءً.

- الإسكندرية: الفجر 4:46 صباحًا، الظهر 1:06 ظهرًا، العصر 4:44 عصرًا، المغرب 7:48 مساءً، العشاء 9:14 مساءً.

- العريش : الفجر 4:31 صباحًا، الظهر 12:51 ظهرًا، العصر 4:29 عصرًا، المغرب 7:33 مساءً، العشاء 8:58 مساءً.

- كفر الشيخ : الفجر 4:42 صباحًا، الظهر 1:02 ظهرًا، العصر 4:41 عصرًا، المغرب 8:44 مساءً، العشاء 9:10 مساءً.

- قنا : الفجر 4:49 صباحًا، الظهر 12:54 ظهرًا، العصر 4:25 عصرًا، المغرب 7:29 مساءً، العشاء 8:50 مساءً.

- أسوان: الفجر 4:53 صباحًا، الظهر 12:54 ظهرًا، العصر 4:20 عصرًا، المغرب 7:26 مساءً، العشاء 8:44 مساءً.

- بورسعيد: الفجر 4:36 صباحًا، الظهر 12:56 ظهرًا، العصر 4:35 عصرًا، المغرب 7:38 مساءً، العشاء 9:04 مساءً.

- الفيوم : الفجر 4:48 صباحًا، الظهر 1:02 ظهرًا، العصر 4:37 عصرًا، المغرب 7:41 مساءً، العشاء 9:05 مساءً.

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شروط صحة الصلاة :

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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