توقيت صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة.. دقائق قليلة وتبدأ صلاة الجمعة في المساجد ، اليوم الموافق 9 أغسطس 2024، 5 صفر 1446، ويبحث الناس، عن توقيت صلاة الجمعة اليوم في مصر ، في القاهرة والمحافظات، وتسهيلا عليهم يرصدها “الموجز” في هذا التقرير.

توقيت صلاة الجمعة اليوم في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:43 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 م

موعد صلاة العصر 37: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:43 م

موعد صلاة العشاء 9:07 م

توقيت صلاة الجمعة اليوم في الجيزة

وقت صلاة الفجر 04:49 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 م

موعد صلاة العصر 04:37 م

موعد صلاة المغرب 07:42 م

موعد صلاة العشاء 09:12 م

توقيت صلاة الجمعة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 1:05 م

موعد صلاة العصر 4:44 م

موعد صلاة المغرب 7:49 م

موعد صلاة العشاء 9:15 م

توقيت صلاة الجمعة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:57 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:40 م

موعد صلاة العشاء 9:05 م

توقيت صلاة الجمعة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:37 ص

وقت صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:28 م

وقت صلاة العشاء 8:49 م

توقيت صلاة الجمعة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد صلاة العصر 23: 4 م

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:49

موضوع خطبة الجمعة اليوم

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، وجاءت تحت عنوان “نعمة الماء" ، وشددت الأوقاف على أئمتها ضرورة توضيح أهمية الماء في الخطبة، وعدم الإسراف فيه، حتى إذا كان ذلك في الوضوء للصلاة، ولوكان المسلم يقف على نهر جار.

كما وضعت مجموعة من العناصر المهمة للخطبة وهي:

1- عدُّ الفقهاءِ الإسرافَ في الماء من مكروهات الوضوء.

2- تحذير النبي (صلى الله عليه وسلم) من الإسراف في الوضوء.

3- خطورة الإسراف في الماء في العبادات والعادات وغيرها.

4- شكر نعمة الماء بالحفاظ عليها، وتنميتها، وعدم تلويثها.

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