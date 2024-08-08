ننشر مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة .. يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الفرائض الإسلامية وفقًا لتوقيت كل محافظة.

وفي هذا الإطار، يقدم لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 أغسطس 2024، ضمن الخدمات المتنوعة التي توفرها "الموجز" لقرائها، وذلك استنادًا إلى الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة.

محافظة القاهرة:



- الفجر : 4:43 صباحًا

- الظهر : 1:01 ظهرًا

- العصر : 4:37 عصرًا

- المغرب : 7:42 مساءً

- العشاء : 9:06 مساءً

محافظة الإسكندرية:



- الفجر : 4:45 صباحًا

- الظهر : 1:06 ظهرًا

- العصر : 4:44 عصرًا

- المغرب : 7:49 مساءً

- العشاء: 9:15 مساءً

مدينة العريش:



- الفجر : 4:29 صباحًا

- الظهر : 12:51 ظهرًا

- العصر : 4:29 عصرًا

- المغرب : 7:33 مساءً

- العشاء : 8:59 مساءً

محافظة كفر الشيخ:



- الفجر : 4:41 صباحًا

- الظهر : 1:02 ظهرًا

- العصر : 4:41 عصرًا

- المغرب : 8:45 مساءً

- العشاء : 9:12 مساءً

محافظة قنا:



- الفجر : 4:48 صباحًا

- الظهر : 12:55 ظهرًا

- العصر : 4:25 عصرًا

- المغرب : 7:30 مساءً

- العشاء : 8:51 مساءً

محافظة أسوان:



- الفجر : 4:52 صباحًا

- الظهر : 12:54 ظهرًا

- العصر : 4:20 عصرًا

- المغرب: 7:26 مساءً

- العشاء : 8:45 مساءً

محافظة بور سعيد:



- الفجر: 4:35 صباحًا

- الظهر: 12:56 ظهرًا

- العصر : 4:35 عصرًا

- المغرب : 7:39 مساءً

- العشاء : 9:05 مساءً

محافظة الفيوم:



- الفجر : 4:46 صباحًا

- الظهر : 1:02 ظهرًا

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- العصر : 4:38 عصرًا

- المغرب : 7:43 مساءً

- العشاء : 9:07 مساءً

شروط صحة الصلاة:

- دخول الوقت: يجب أداء الصلاة في وقتها المحدد، وقضاء الفائتة فور تذكرها.

- ستر العورة: ينبغي تغطية العورة أثناء الصلاة؛ للرجل ما بين السرة والركبتين، وللمرأة كل جسدها.

- الطهارة من النجاسة: يجب أن يكون الجسم، والثوب، والمكان طاهرين.

- استقبال القبلة: التوجه نحو الكعبة المشرفة.

- النية: النية يجب أن تكون حاضرة في القلب عند بدء الصلاة.

فضل وأهمية صلاة الجماعة:

تحظى صلاة الجماعة بمكانة خاصة في الإسلام وتتمتع بفوائد جمة. وقد وردت أحاديث نبوية تشير إلى فضلها، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَماعَةٍ تَضْعُفُ على صَلاتِهِ في بَيْتِهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرينَ ضِعْفًا». صلاة الجماعة ترفع درجات المصلي وتكفر خطاياه، كما تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه.

فوائد صلاة الجماعة:

تتميز صلاة الجماعة بـ27 فائدة، من أبرزها:

1. إجابة المؤذن بنية الصلاة.

2. التبكير إلى الصلاة.

3. المشي إلى المسجد بسكينة.

4. أداء تحية المسجد.

5. انتظار الجماعة.

6. صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له.

7. حماية المصلي من الشيطان.

8. إدراك تكبيرة الإحرام.

9. تسوية الصفوف وسد الفرج.

10. تحقيق الخشوع.

11. تحسين الهيئة.

12. إحاطة الملائكة بالمصلي.

13. إظهار شعائر الإسلام.

14. إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة.

15. حماية المصلي من النفاق.

16. رد السلام على الإمام.

17. الاستفادة من الدعاء والذكر الجماعي.

18. تقوية الروابط بين الجيران.

19. الحصول على أجر تام.

20. مغفرة الذنوب عند التأمين مع الإمام.

21. موافقة تأمين المصلي لتأمين الملائكة.

22. حفظ الله للمصلي من النار والنفاق.

23. حماية المصلي من الشيطان.

24. النور التام يوم القيامة.

25. أجر الحج والعمرة.

26. أجر قيام الليل.

27. رضا الله ومحبة صلاة الجماعة.

حكم صلاة الجماعة:

اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة؛ فهي سنة مؤكدة عند بعضهم، وفرض كفاية عند آخرين، وفرض عين عند غيرهم. صلاة الجماعة تقوي الروابط بين المسلمين وتزيدهم قربًا من الله، ويضاعف الله أجرها بسبع وعشرين درجة مقارنة بالصلاة الفردية.

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