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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

بالساعة.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024 في جميع المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
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مواقيت الصلاة اليوم من أبرز الخدمات اليومية التي يقدّمها الموجز لمتابعيه يوميًا، وبخاصة أن معرفة مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي يحرص عليها المسلمون لأداء الصلوات على أوقاتها.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، نستعرض في السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 7 أغسطس 2024.

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 4:41  ص
  • موعد صلاة الظهر 1:01 م
  • موعد صلاة العصر 38: 4 م
  • موعد صلاة المغرب 7:45 م
  • موعد صلاة العشاء  9:09 م

 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية       

  • وقت صلاة الفجر 4:42 ص
  • موعد صلاة الظهر 1:06 م
  • موعد صلاة العصر 4:45 م
  • موعد صلاة المغرب 7:51 م
  • موعد صلاة العشاء 9:18 م

   

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مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:36 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:57 م
  • موعد  صلاة العصر 4:35 م
  • موعد صلاة المغرب 7:42 م
  • موعد صلاة العشاء 9:07 م

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:36 ص
  • وقت صلاة الظهر 12:49 م
  • موعد صلاة  العصر 4:22 م
  • وقت صلاة المغرب 7:30 م
  • وقت صلاة العشاء 8:51 م

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

  • وقت صلاة الفجر 4:49  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:55 م
  • موعد صلاة العصر 23: 4 م
  • موعد صلاة المغرب 7:32 م
  • موعد صلاة العشاء 8:51 م

 

مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية على النحو التالي:

 

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