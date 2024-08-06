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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الخدمات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024 في جميع المدن المصرية

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم واحدة من أهم الخدمات التي يقدّمها الموجز لمتابعيه يوميًا، وبخاصة أن معرفة مواقيت الصلاة من أكثر الأمور التي يحرص عليها المسلمون لأداء الصلوات على أوقاتها.

ومع تزايد عمليات البحث عنها عبر محرك جوجل، نستعرض في السطور القادمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2024.

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 4:40 ص
  • موعد صلاة الظهر 1:01 ص
  • موعد صلاة العصر 38: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:46 م
  • موعد صلاة العشاء 9:11
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مواقيت الصلاة اليوم فى الإسكندرية       

  • وقت صلاة الفجر 4:41 ص
  • موعد صلاة الظهر 1:06
  • موعد صلاة العصر 4:45
  • موعد صلاة المغرب 7:52 م
  • موعد صلاة العشاء 9:19 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى الإسماعيلية

  • وقت صلاة الفجر 4:35
  • موعد صلاة الظهر 12:57 م
  • موعد  صلاة العصر 4:35 م
  • موعد صلاة المغرب 7:43 م
  • موعد صلاة العشاء 9:08 م

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

  • وقت صلاة الفجر 4:35
  • وقت صلاة الظهر 12:49
  • موعد صلاة  العصر 4:22 م
  • وقت صلاة المغرب 7:30 م
  • وقت صلاة العشاء 8:52 م.

مواقيت الصلاة اليوم فى أسوان

  • وقت صلاة الفجر 4:48 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:55 ص
  • موعد صلاة العصر 23: 4
  • موعد صلاة المغرب 7:33 م
  • موعد صلاة العشاء 8:52

مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم فى جميع المدن المصرية على النحو التالي:

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