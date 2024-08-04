الإفتاء تعلن موعد غرة شهر صفر 1446هـ اليوم

تعلن دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد، موعد غرة شهر صفر لعام 1446هـ، وذلك بعد استطلاع هلال الشهر بعد غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من شهر المحرم 1446هـ.

استطلاع الهلال، وتنشر الموجز الموعد المحدد من قبل الدار.



تعتمد دار الإفتاء المصرية في استطلاع الهلال على لجان متخصصة تتألف من علماء شرعيين وفلكيين وتكون هذه اللجان موزعة على مناطق مختلفة في البلاد لضمان دقة الرؤية وتأتي هذه العملية كجزء من التزام دار الإفتاء بتحديد بدايات الشهور الهجرية وفقاً للرؤية الشرعية، بالإضافة إلى الحسابات الفلكية التي تدعم عملية التحقق من الهلال.



بيانات الحسابات الفلكية



أظهرت الحسابات الفلكية أن هلال شهر صفر سيولد مباشرة بعد الاقتران في تمام الساعة 1:14 مساءً بتوقيت القاهرة اليوم الأحد 29 من المحرم، حيث يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 16 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 19 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

أما في باقي محافظات جمهورية مصر العربية، فيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 10-20 دقيقة.



أهمية تحديد بداية الشهور الهجرية



يمثل تحديد بداية الشهور الهجرية أهمية كبيرة في الحياة اليومية والدينية للمسلمين، حيث يرتبط تحديد الشهور بأحداث وشعائر دينية مختلفة، مثل صيام الأيام البيض، وإقامة بعض الأعياد والمناسبات الدينية.



الشهور الهجرية



محرم: أول شهور السنة الهجرية، من الأشهر الحرم التي تحرم فيها القتال.

صفر: يتبع محرم، واسمه يرتبط بالتقليد القديم عند العرب بترك البيوت صفرًا (خالية) عندما يخرجون للقتال.

ربيع الأول: يشتهر بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ربيع الآخر: يتبع ربيع الأول.

جمادى الأولى: يشير اسمه إلى تجمد الماء بسبب البرد.

جمادى الآخرة: يتبع جمادى الأولى.

رجب: من الأشهر الحرم ويشهد العديد من الأحداث الإسلامية المهمة.

شعبان: يشتهر بأعمال البر والخير، ويستعد المسلمون فيه لشهر رمضان.

رمضان: شهر الصيام والعبادة.

شوال: يلي رمضان ويبدأ بعيد الفطر المبارك.

ذو القعدة: من الأشهر الحرم، ويمتنع المسلمون فيه عن القتال.

ذو الحجة: شهر الحج إلى مكة، وفيه عيد الأضحى المبارك.





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