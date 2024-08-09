استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024.. تعرف على الشروط وأوراق التقديم

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، وذلك لتسجيل ابنائهم في أولى الفصول الدراسية بالمرحلة الإبتدائية.

وأعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا، لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية



الصف الأول الابتدائي



رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

ويمكن لأولياء الأمور تسيجل أبنائهم بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، من خلال الضغط هنـــا.

وحدد الأزهر الشريف بعض الشروط لتسجيل الطلاب بالصف الأول الإبتدائي الأزهري يذكرها الموجز على النحو التالي:



- يكون الحد الأدنى لسن التقديم في أول أكتوبر 2024 للصف الأول الابتدائي للمتقديمن الجدد هو 6 سنوات والحد الأقصى 9 سنوات.

- يتحمل ولي الأمر دون غيره مسؤولية صحة تسجيل البيانات إلكترونيًا، وكذا كاختيار المعاهد ونوعه سواء عادي أو نموذجي أو خاص.

- يسجل اسم الطالب باللغة العربية ولا يحتوي على أي أرقام أو رموز أو حروف أجنبية.

- يتولى ولي الأمر مسؤولية متابعة موقع التنسيق الإلكتروني لحين ظهور نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024، ويسرع في تسليم الملف الورقي فور إعلان النتيجة.

- ينقل الطفل المقيد بالمستوى الثاني بمرحلة رياض الأطفال مباشرة إلى الصف الأول الابتدائي دون حاجة ولي أمره للتقديم له إلكترونيًا من حديد

- يجوز التقدم إلى المعاهد العادية إلكترونيًا للصف الأول الابتدائي التي بها رياض أطفال في حالة وجود أماكن شاغرة بها، ولا يجوز التقدم إليها مباشرة للقسم الثاني لرياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الإبتدائي الأزهري

وننشر لكم الاوراق المطلوبة للتقديم بالصف الأول الإبتدائي الأزهري كالتالي:

6صور شخصية بيضاء الخلفية للتلميذ أو التلميذة.

- أصل شهادة ميلاد مميكنة للتلميذ.

- صورة البطاقة الصحية للتلميذ مع إحضار الأصل للإطلاع عليه.

- تقرير طبي من التأمين الصحي لإثبات الحالة الصحية للتلميذ، وإثبات خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة الرقم القومي للوالدين.

- صورة فاتورة مياه أو كهرباء أو تليفون أرضي.

- الدمغات المطلوبة من مكتب البريد.

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الأربعاء

ننشر رابط استعلام نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بالأزهر 2024