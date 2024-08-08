"الخطوات بسهولة".. رابط نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025| تفاصيل

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن توفير رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري للعام الدراسي 2024-2025، وذلك عبر صفحته الرسمية، يأتي هذا بعد انتهاء فترة التقديم الإلكتروني التي كانت مفتوحة للطلاب في الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية العامة والخاصة، من نهاية يونيو وحتى نهاية يوليو الماضي.

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة تقديم أبنائهم عبر الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت ، من خلال اتباع تلك الخطوات البسيطة، وينشر لكن موقع “الموجز” خلال السطور التالية كافة تفاصيل الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.

الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري

اولاً عليك الدخول على بوابة الأزهر الشريف من خلال الضغط هنا.

- بعدها في الخطوة الآتية يقوم الطالب أو ولي الأمر باختيار قسم خدمات الأزهر الشريف.

- عليك باختيار رابط التقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025.

- قم بتسجيل الدخول.

-قم بتسجل بيانات الطالب المتقدم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025.

- املأ طلب التقديم.

- سجل البيانات المطلوبة على بوابة الأزهر الشريف.

- في الخطوة الأخيرة يقوم ولي الأمر أو الطالب بطباعة طلب التقديم، كما أشار القطاع إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي الأزهري 2024-2025، من خلال اتباع تلك الخطوات، حيث أن هناك بعض الأوراق والمستندات والتي يتعين على ولي الأمر إحضارها للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2025.

المستندات المطلوبة للتقديم بالصف الأول الابتدائي الأزهري

- إحضار 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

- كما يجب إحضار الطالب المتقدم صورة للبطاقة الصحية للطالب والأصل للاطلاع عليها.

- تقديم التقرير الطبي من التأمين الصحي مرفق به الحالة الصحية للطالب.

- كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- تقديم صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

-عليك ايضا تقديم الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد، وأصل شهادة ميلاد الطالب.

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