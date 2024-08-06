موعد بدء تسجيل تنسيق الثانوية الازهرية 2024.. الحق عشان تسجل

موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2024.. تزداد نسب البحث عن ميعاد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية، وفتح باب التنسيق الإلكتروني.

تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

يرصد لكم موقع "الموجز"، موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2024، في كل المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا.

موعد تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

يتم فتح جامعات الأزهر، لمنح الطلاب فرصة التقديم و الالتحاق بجميع المعاهد الأزهرية خلال الفترة القادمة، وخاصة بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2024، ويمكن للطلاب تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: موقع التنسيق الإلكتروني.

خطوات تسجيل رغبات الثانوية الأزهرية 2024

في البداية قم بالتسجيل عبر موقع تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 من خلال الضغط على الرابط هنــــــــــــا.

- ثم ينصح باختيار تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 وإدخال البيانات المطلوبة.

- مع كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

-ثم يجب تسجيل رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح.

- قم بتسجيل وكتابة الرمز التأكيدي لـ تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية لأول مرة، وتتم مراجعة البيانات، ثم تظهر شاشة عرض الرغبات.

- القيام بترتيب الرغبات.

- الضغط على كلمة تسجيل، وطباعة استمارة الرغبات الخاصة بالطالب.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

كشف الأزهر الشريف خلال الساعات الأخيرة، عن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024، والتي تتم بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده المركز الإعلامي، لعرض تفاصيل النتيجة وأوائل القسمين العلمي والأدبي.

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2024

تأتي توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2024 للبنين والبنات في كليات الأزهر، على عكس العام الماضي، على النحو التالي:

- تنسيق كلية طب البنين والبنات بالقاهرة «625» درجة بنسبة بلغت 96.15%.

- تنسيق كلية طب بنات وبنين بدمياط «620» درجة بنسبة بلغت 95.38%.

- تنسيق كلية طب بنين وبنات أسيوط «616» درجة بنسبة بلغت 94.77%.

- تنسيق كلية صيدلة بنين وبنات بالقاهرة «607» درجات بنسبة بلغت 93.38%.

- تنسيق كلية طب الأسنان بنين وبنات بالقاهرة «615» درجة بنسبة بلغت 94.62%.

- تنسيق كلية هندسة بنين وبنات بالقاهرة «591» درجة بنسبة 90.92%.

- تنسيق كلية الهندسة بنين وبنات بقنا «584» درجة بنسبة 89.85%.

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