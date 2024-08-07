ما هي توقعات تنسيق جامعة الأزهر 2025؟

تنسيق جامعة الأزهر 2025 .. يسعى عدد كبير من طلاب الثانوية الأزهرية 2024 للتعرف على تفاصيل تنسيق جامعة الأزهر 2025 ، حيث ينتظرون بفارغ الصبر بدء عملية التنسيق للقبول في الكليات والمعاهد الدراسية لكل من البنين والبنات. من المتوقع أن تبدأ هذه العملية خلال الأسابيع القادمة، وتحديداً بعد الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية للدور الثاني لعام 2024.



تنسيق جامعة الأزهر 2024 المتوقع

وتقدم "الموجز" فيما يلي رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2024، بالإضافة إلى خطوات تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية 2024.

كما سيتم الإعلان عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات لتنسيق الثانوية الأزهرية 2024، والأوراق المطلوبة للتقديم في كليات الأزهر 2024.

في سياق الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2024-2025 في جامعة الأزهر، وافق الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على فتح باب التقديم إلكترونيًا لاختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي تتطلب ذلك، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي لكل طالب وطالبة وذلك ضمن تنسيق جامعة الأزهر 2024.

أعلن الدكتور محمد سيد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أن عدد 65 ألف طالب وطالبة قد تقدموا لأداء اختبار القدرات حتى الآن، مشيرًا إلى أن التقديم متاح للطلاب الذين انتهوا من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ونجحوا في الدور الأول، بالإضافة إلى إتاحة التسجيل لطلاب الدور الثاني.

بعد أن اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 خلال مؤتمر صحفي عقد في 31 يوليو 2024، تم الإعلان عن أسماء أوائل القسم العلمي بالثانوية الأزهرية للعام 2024. وقد بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 60.87%، وتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 للطلاب للحصول عليها مباشرةً بالرقم القومي عبر بوابة الأزهر الشريف.

من المتوقع أن تعلن جامعة الأزهر عن بدء فتح الباب للتنسيق إلكترونيًا للفئات التي تشمل السنوات السابقة وإعادة القيد للمستنفدين وتخصص القراءات والمعادلات وطالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق، بعد تصديق رئيس الجامعة.

من المتوقع أن تعلن جامعة الأزهر، بعد موافقة الرئيس الجامعة، عن بدء التنسيق الإلكتروني للفئات التالية: (السنوات السابقة - إعادة التسجيل للمستنفدين - تخصص القراءات - المعادلات - طالبات الشهادة الثانوية العامة الراغبات في الالتحاق بشعبة الترجمة الفورية).

يجب أن يتم التسجيل من خلال الرابط التالي:

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