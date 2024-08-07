تحذيرات ورفع حالة الاستعداد .. عاصفة ترابية تضرب أسوان اليوم

شهدت مدينة أسوان، خلال الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية شديدة، الأمر الذي تسبب في انعدام الرؤية بشكل نسبي، بالإضافة إلى رياح شديدة، فمن المتوقع حدوث تقلبات جوية الفترة القادمة بداخل المدينة.

عاصفة ترابية في اسوان

وشهدت عدد من المناطق بمحافظة أسوان، هطول للأمطار منها طريق أبو سمبل، وقرية كركر، ومنطقة كيما.

كما تعرضت المدينة لعاصفة ترابية، ولكن لم تؤثر على حركة المارة بالشوارع نسبيا.

تقلبات جوية بمدينة أسوان

وعلى مدار الأيام الماضية شهدت اسوان العديد من التقلبات الجوية من عواصف ترابية وأمطار غزيرة، بجانب ارتفاع في درجات الحرارة بشكلًا كبير، وزيادة نسب الرطوبة.

درجات الحرارة في محافظة اسوان

وسجلت محافظة أسوان مساء اليوم، درجة الحرارة العظمى بنحو 42 درجة، والصغرى 31 دجة، كما حققت الأمطار نسبة 24%، والرطوبة 26%، وسرعة الرياح 23 كم/ ساعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وبعدوقوع العاصفة الترابية قررت محافظة أسوان، رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفق الإسعاف والإطفاء وذلك تحسباً لأي أحداث قد تنجم عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة، ولحين تحسن حالة الطقس، و تم رفع درجة الاستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

تحذيرات المواطنين

وناشدت غرفة عمليات المحافظة جميع المواطنين الالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات وذلك للحد من الحوادث، بالإضافة إلى ضرورة توخى الحذر بعدم التواجد في الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

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