مواقيت صلاة الفجر الاثنين 25 نوفمبر 2024 في كافة المحافظات

موعد صلاة الفجر غدا الاثنين في كل انحاء مصر

كشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة على موقعها الرسمى مواقيت الصلاة في محافظات مصر كلها، والتي يصل عدد المدن بها الى 79 مدينة، في مختلف الاوقات باختلاف مواقيت المحافظة لمعرفة مواعيد اذان الصلوات، والتي نقدمها في الأسطر التالية من موقع الموجز

صلاة الفجر وثوابها

صلاة الفجر لها ثواب عظيم ويحظى ممن صلى الصبح فهو في ذمَّة الله، فلا يطلُبنَّكم الله من ذمَّته بشيءٍ، فإنَّ من يطلُبه من ذمَّته بشيءٍ، يُدركه، ثم يكُبَّه على وجهه في نار جهنم )

وشهود الملائكة لهذه الصلاة لقوله تعالى :ان قرأن الفجر كان مشهودا أجر صلاة الفجر كقيام اللّيل كلّه، فعندما يصلّي المسلم الفجر في جماعة فكأنّه أقام ليلةً كاملة

صلاة سنّة الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قسم الله -تعالى- بالفجر في القرآن الكريم، وذلك في سورة الفجر، فقد قال الله تعالى: (وَالْفَجْرِ* وَلَيَالٍ عَشْرٍ).[٨



مواقيت صلاة الفجر في كافة مخافظات مصر

القاهرة :4:57 فجرا

الاسكندرية : 5:04 فجرا

طنطا :4:59 صباحا

المنصورة:4:58 صباحا

الزقايق 4:57 صباحا

اسيوط :4:54 صباحا

سوهاج :4:52 صباحا

بني سويف :4:57 صباحا

المنيا :4:57 صباحا

قنا :4:47 صباحا

أسوان : 4:44 صباحا

الاسماعيلية :4:54 صباحا

دمياط :4:56 صباحا

الفيوم :4:58 صباحا

6 اكتوبر :4:58 صباحا

كفر الشيخ : 5:00 صباحا

بورسعيد :4:54 صباحا

السويس :4:52 صباحا

دمنهور :5:10 صباحا

الاقصر :4:47 صباحا

العريش :4:48 صباحا

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