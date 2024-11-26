جميع التوقيتات.. موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 فى المحافظات

موعد أذان الظهر.. ينشر موقع الموجز في التقرير التالي موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 في عدد من مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، بما في ذلك القاهرة والإسكندرية، يتم تحديد مواعيد الصلاة وفقًا لإمساكية هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المكلفة بتحديد مواعيد الصلاة بشكل يومي في مختلف أنحاء الجمهورية.

يعد وقت أذان الظهر من الأوقات الهامة في اليوم بالنسبة للمسلمين، حيث يمثل بداية صلاة الظهر التي تعد من الصلوات الخمس المفروضة، وتختلف مواعيد أذان الظهر حسب الموقع الجغرافي، حيث يعتمد توقيت الأذان على مكانك وزمن السنة.

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة القاهرة

موعد أذان الظهر في القاهرة: 11:42 ص

موعد أذان الظهر في الإسكندرية: 11:47 ص

موعد أذان الظهر في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:43 ص

موعد أذان الظهر في محافظة أسيوط

موعد أذان الظهر في أسيوط: 11:43 ص

موعد أذان الظهر في سوهاج: 11:40 ص

موعد أذان الظهر في المنيا: 11:44 ص

موعد أذان الظهر في أسوان: 11:36 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الظهر في الغردقة (البحر الأحمر): 11:32 ص

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية: 11:38 ص

موعد أذان الظهر في السلوم (مطروح): 12:7 م

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ: 11:43 ص

موعد أذان الظهر

موعد أذان الظهر في محافظة الأقصر

موعد أذان الظهر في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:28 ص

موعد أذان الظهر في دمنهور (البحيرة): 11:45 ص

موعد أذان الظهر في الأقصر: 11:37 ص

موعد أذان الظهر في كاترين (جنوب سيناء): 11:33 ص

موعد أذان الظهر في محافظة الفيوم

موعد أذان الظهر في الفيوم: 11:44 م

موعد أذان الظهر في المنصورة (الدقهلية): 11:42 ص

موعد أذان الظهر

وقت صلاة الظهر

وقت صلاة الظهر هو عندما تبدأ الشمس بالزوال عن وسط السماء، أي عندما تميل وتنكسر نحو الغرب، وقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في حديثه بقوله: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر».

أول وقت لصلاة الظهر هو زوال الشمس، كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: «أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ» (الإسراء: 78)، حيث يُقصد بـ"دلوك الشمس" زوالها، وفقًا لقول بعض السلف.

وفي الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، فقال: «وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء»، كما ورد في حديث أبي موسى رضي الله عنه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بإقامة الصلاة في وقت الظهر حين زوال الشمس.

موعد أذان الظهر

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