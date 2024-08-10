موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لـ القاهرة اليوم السبت 10-8-2024

موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لـ القاهرة.. تصدر البحث عن موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لـ القاهرة، اليوم السبت 10 أغسطس 2024، محرك البحث جوجل، حيث يحرص الكثير من المسلمين علي أداء صلاة العصر في وقتها.

صلاة العصر الآن

ويختلف موعد صلاة العصر من محافظة لـ أخري من محافظات الجمهورية، ويعود ذلك لسبب جغرافي، وهو اختلاف الغروب من مكان لمكان وكثرة عدد ساعات النهار في مكان عن الآخر.

موعد صلاة العصر اليوم السبت

ويتم تحديد موعد صلاة العصر ومواقيت الصلاة عامة بناءً علي البقعة الجغرافية وخط العرض وارتفاع أو انخفاض الشمس، ويهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواقيت موعد صلاة العصر اليوم السبت 10-8-2024.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر موعد صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لـ القاهرة، وذلك ضمن خدمة مواقيت الصلاة التي ينشرها يوميًا، وتشمل صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يحرص المسلمون علي أداء الصلوات على أوقاتها.

موعد صلاة العصر

موعد صلاة العصر في محافظات مصر

موعد صلاة العصر في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:06

موعد صلاة العصر في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:14 م.

موعد صلاة العصر في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م.

موعد صلاة العصر في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:27 م

وقت صلاة العشاء 8:48 م.

موعد صلاة العصر فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:48

موعد صلاة العصر

فضل صلاة العصر

تعد الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، من حفظها؛ حفظ الدين، ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى ولها مكانة خاصة، حيث ورد الحث بالمحافظة عليها في القرآن الكريم، فقال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة، بما يدل على أن فضل صلاة العصر في وقتها عظيم.

اقرأ أيضًا

بالساعة والدقيقة.. ننشر مواعيد الصلاة ليوم السبت 10 أغسطس 2024

اعرفها الآن.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في جميع المدن المصرية



