مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 أغسطس 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة.. تختلف مواقيت الصلاة بين محافظة وأخري من محافظات الجمهورية ويعود ذلك لسبب جغرافي، وهو اختلاف الغروب من مكان لمكان وكثرة عدد ساعات النهار في مكان عن الآخر.

ويتم تحديد مواقيت الصلاة بناءً علي البقعة الجغرافية وخط العرض وارتفاع أو انخفاض الشمس، ويهتم المسلمون في كافة محافظات مصر بالبحث مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-8-2024.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم السبت 10 أغسطس

وتتحمل الإدارة العامة للجيودسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة مسئولية حساب مواقيت الصلاة الخمس يومياً بالإضافة إلى صلاة العيدين وصلاة الضحى.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي تقديم مواقيت الصلاة ويشمل صلاة الفجر وصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حيث يحرص المسلمون علي أداء الصلوات على أوقاتها.

مواقيت الصلاة في محافظات مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 1:01 ص

موعد صلاة العصر 37: 4

موعد صلاة المغرب 7:42 م

موعد صلاة العشاء 9:06

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:44

موعد صلاة المغرب 7:48 م

موعد صلاة العشاء 9:14 م.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:34 م

موعد صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:04 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:48

موعد صلاة العصر 4:22 م

وقت صلاة المغرب 7:27 م

وقت صلاة العشاء 8:48 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:51 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 23: 4

موعد صلاة المغرب 7:30 م

موعد صلاة العشاء 8:48

أهمية الصلاة

تعد الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وهي عماد الدين، من حفظها؛ حفظ الدين، ومن ضيعها؛ فهو لما سواها أضيع.

وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله هي الصلاة نظرًا لأهمية الصلاة وعظمتها عند الله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد: بصلاته. فإن صلحت؛ فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر. رواه الترمذي وقال: حسن غريب، والنسائي واللفظ له، وصححه الألباني.

اقرأ أيضًا

اعرفها الآن.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 في جميع المدن المصرية

ننشر مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 9 أغسطس 2024 في القاهرة والمحافظات



