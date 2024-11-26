موعد صلاة الشروق اليوم.. مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد صلاة الشروق اليوم.. تعد صلاة الشروق من الصلوات التي يبحث الكثير عن وقتها، حيث تتم صلاتها وقت طلوع الشمس وشروقها لذلك سميت بهذا الإسم، لذا سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير موعد صلاة الشروق اليوم في القاهرة والمحافظات الأخرى.

موعد صلاة الشروق

موعد صلاة الشروق اليوم

يعد توقيت صلاة الشروق اليوم في محافظة القاهرة في تمام الساعة 6:27 ص وعدد ركعاتها 2، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من صلى الغداة في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة". رواه الترمذي.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم

الفجر 04:57

الشروق 06:29

الظهر 11:42

العصر 14:36

المغرب 16:55

العشاء 18:17

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

الفجر 5.04 ص

الشروق 6.36 ص

الظهر 11.47 ص

العصر 2.39 م

المغرب 4.58 م

العشاء 6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة اليوم

الفجر 4.58 ص

الشروق. 6.30 ص

الظهر. 11.41 ص

العصر. 2.33 م

المغرب. 4.53 م

العشاء 6.15 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط اليوم

الفجر. 4.54 ص

الشروق. 6.23 ص

الظهر. 11.42 م

العصر. 2.41 م

المغرب. 5.01 م

العشاء. 6.21 م

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان اليوم

الفجر. 4.44 ص

الشروق. 6.10 ص

الظهر. 11.35 ص

العصر. 2.39 م

المغرب. 5.00 م

العشاء. 6.18 م

مواقيت الصلاة في محافظة شرم الشيخ اليوم

الفجر 4.34 ص

الشروق 6.12 ص

الظهر 11.30 ص

العصر 2.28 م

المغرب 4.48 م

العشاء 6.08 م

معلومات مهمة عن الصلوات الخمس

أمرنا الله عز وجل أن نقيم الصلاة لدلوك الشمس أي من زوالها إلى غسق الليل أي ظلمته وهذه الفترة هي أوقات صلوات أربع أخرى وهي: الظهر – العصر – المغرب – العشاء، وقد جمع سبحانه وتعالى الأوقات الأربع دون فصل، وذلك لأن كل وقت منها ينتهي مع دخول وقت الصلاة التالية لها.

ثم فصل عز وجل صلاة الفجر لأن وقت صلاتها ينتهي بشروق الشمس ولا يتصل بوقت صلاة الظهر التالية لها، أما بالنسبة إلي تحديد مواقيت الصلاة تفصيلاً فقد ورد في السنة الشريفة قولية وفعلية، مع العلم أنها تتحدد شرعاً عن طريق علامات تتوقف على حركة الشمس الظاهرية.

وتتحمل الإدارة العامة للجيودسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة مسئولية حساب مواقيت الصلاة الخمس يومياً وذلك بالإضافة إلى صلاة العيدين وصلاة الضحى أيضاً.

مواقيت الصلاة اليوم

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