مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة هي أعظم فرائض الإسلام، وأهم ركن من أركان الدين بعد الشهادتين، فقد ورد ذكرها كثيرًا في القرآن الكريم، مما يعكس مكانتها العظيمة في الإسلام، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالمحافظة عليها، فقال في كتابه العزيز: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" سورة البقرة الآية 238، وذكرها الله تعالى أيضًا في آية أخرى:"وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" سورة النور الآية 56.

وجعل الله الصلاة علامة من علامات المؤمنين المخلصين، وأكد في العديد من الآيات أن الصلاة هي مفتاح الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه:"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" سورة المؤمنون، وأكد ذلك بقوله:"وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" سورة المؤمنون 9-11.

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 36: 2م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:47ص

وقت صلاة العصر 2:39م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:21م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:55ص

وقت صلاة الظهر 11:39ص

وقت صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:13م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:44ص

وقت صلاة الظهر 11:30ص

وقت صلاة العصر 2:28 م

وقت صلاة المغرب 4:49 م

وقت صلاة العشاء 6:08م

مواقيت الصلاة في اسوان

وقت صلاة الفجر 4:47 ص

وقت صلاة الظهر 11:37 ص

وقت صلاة العصر 39: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17م

مواقيت الصلاة

الصلاة من صفات المؤمنين

وقد أشار القرآن الكريم إلى أن الصلاة هي الطريق إلى النجاة والرحمة، وجعل من صفات المؤمنين الذين ينعمون بالجنة دوامهم على الصلاة وأدائها في أوقاتها، فقال تعالى:"إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ"سورة المعارج 19-23، كما قال تعالى في آية أخرى:"وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ" سورة المعارج الآية 34، 35، وهذا يبين لنا أهمية الصلاة في حياة المسلم، وأن من يداوم على أدائها بخشوع واهتمام، فإنه ينال أجرًا عظيمًا من الله، ويكون من أهل الجنة.

فالواجب على جميع المسلمين، رجالًا ونساء، أن يعطوا الصلاة حقها، وأن يؤدوها في أوقاتها، وأن يعظموا شأنها، فهي الطريق إلى النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، ومن أعظم مكاسب الصلاة أنها تمحو السيئات وتكفر الخطايا، كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنهر يغتسل فيه الإنسان خمس مرات كل يوم، فلا يبقى عليه شيء من الدرن، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، كان له في الآخرة ظلمات، ولا نجاة له، وهذا تحذير شديد من التهاون في الصلاة، فالحفاظ عليها هو سبيل المسلم إلى رضا الله والخلود في الجنة.

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