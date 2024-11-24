فضل الذكر عند شروق الشمس.. أذكار مستحب قولها لا تنساها

فضل الذكر عند شروق الشمس.. يتساءل الكثير من المسلمين عن أهمية الذكر قبل شروق الشمس، خاصة بعد أداء صلاة الفجر والبقاء في المصلى حتى وقت الشروق، تنفيذًا لسنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم.

وبناءً على ذلك الموجز يستعرض فضل الذكر عند شروق الشمس كما ذكر رسول الله صلى الله عليه.

فضل الذكر عند شروق الشمس

ومن المعروف لدى الكثيرون أن شروق الشمس يعد من أعظم دلائل قدرة الله -سبحانه وتعالى-، ولهذا يجب التعرف على فضل الذكر عند شروق الشمس، حيث وهب عباده نعمة النهار التي تسهل عليهم السعي والعمل وقضاء الحوائج، وقد أمر الله -عز وجل- عباده الإكثار من الذكر والتسبيح في هذه الأوقات، حيث قال تعالى: "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا" [طه: 130].

ومن الأذكار التي وردت عن الصحابة ما رواه عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: "الحمدُ للهِ الذي وهبَ لنا هذا اليومَ، وأقالنا فيهِ عثراتناۚ".

أفضل ذكر قبل شروق الشمس

ويتسابق الجميع لمعرفة فضل الذكر عند شروق الشمس، ومن الأذكار الموصى بها قبل شروق الشمس:

1. التسبيح والتحميد، وكما ورد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما تَسْتَقِلُّ الشمسُ فَيَبْقَى شيءٌ من خَلْقِ اللهِ -عزَّ وجلَّ- إلَّا سَبَّحَ اللهَ -عزَّ وجلَّ- وحَمِدَهُ".



2. الذكر الذي يعادل وقت طويل من العبادة، عن جويرية بنت الحارث -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: "سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ".

فضائل المكوث بعد صلاة الفجر حتى الشروق

يُفضل المكوث في المصلى بعد صلاة الفجر لذكر الله وتلاوة القرآن، لما في ذلك من أجر عظيم. وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة".

اذكار قبل شروق الشمس

أفضل أدعية بعد شروق الشمس

الدعاء بعد شروق الشمس من العبادات المستحبة، ومن أفضل الأدعية:

1. اللّهمّ ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، حسبي اللّه لا إله إلاّ هو عليه توكّلت وهو ربّ العرش العظيم.



2. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير.



3. اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلاّ أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلا أنت.

وفي الختام نؤكد على ان الذكر والدعاء في أوقات الصباح الباكر، وخاصة قبل شروق الشمس، فرصة عظيمة للتقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- ونيل البركة والأجر، احرص على التزام هذه الأذكار يوميًا واغتنم فضل هذه الساعات المباركة.

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