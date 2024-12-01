كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح

صلاة الحاجة.. يلجأ العديد من المواطنين إلى صلاة الحاجة عندما يواجهون تحديات أو صعوبات في حياتهم ويحتاجون إلى مساعدة أو توجيه من الله سبحانه وتعالى.

و تعتبر هذه الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله وطلب العون في الأوقات الصعبة، حيث يعتقد المسلمون أن الإلحاح في الدعاء مع اليقين في استجابة الله يمكن أن يساهم في قضاء حاجاتهم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي، كيفية أداء صلاة الحاجة وعدد ركعاتها ، مشيرة إلى أنها من السنن التي يُستحب القيام بها في حالات الاحتياج.

صلاة الحاجة

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، مؤكدة أن صلاة الحاجة مستحبة وتُؤدى بركعتين، في هاتين الركعتين، يقرأ المصلي سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، ثم يُثني على الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرًا، يدعو المسلم بالدعاء الوارد في السنة، الذي يتضمن التوسل إلى الله لقضاء الحاجة والتوفيق في المسائل الدنيوية.

كيفية أداء صلاة الحاجة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة الحاجة تُؤدى لقضاء حاجة معينة، وهي مستحبة حسب إجماع جمهور الفقهاء، و لأداء الصلاة، يقوم المسلم بصلاة ركعتين، يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، وبعد الانتهاء من الصلاة، يُثني المصلي على الله سبحانه وتعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بدعاء صلاة الحاجة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسن الوضوء ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي ﷺ».

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة

بعد أداء الصلاة، يُقال الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:

«لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل برِّ والسلامة من كل إثم، لا تدعْ لي ذنبًا إلا غفرته ولا همًّا إلا فرَّجته ولا حاجةً هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

هذا الدعاء يعتبر جامعًا لطلب قضاء الحاجات وتفريج الهموم، وهو دعاء موصى به في السنة النبوية.

صلاة الحاجة

دعاء قضاء الحاجة داخل الصلاة

وفي سياق متصل، ورد سؤال لدار الإفتاء حول حكم الدعاء داخل الصلاة لقضاء حاجة دنيوية، وهل يبطل الصلاة بذلك؟ فأوضحت الدار أنه يمكن للمصلي الدعاء بما شاء من أمور الدنيا والآخرة داخل الصلاة، مشيرة إلى أن هذا مستحب وليس واجبًا، وقد استندت الدار في ردها إلى الحديث الذي ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثم يتخير من الدعاء ما يعجبه".

صلاة الحاجة

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