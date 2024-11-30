حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة؟ الافتاء تجيب

صلاة المرأة في الأماكن العامة.. يتساءل العديد من الأشخاص عن حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة ، خاصة في ظل الظروف التي قد تضطر فيها المرأة للصلاة في أماكن غير مهيأة، وفي هذا السياق، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى توضح حكم صلاة المرأة في الاماكن العامة، مشيرة إلى أن الصلاة في الشارع، يجوز بشرط توفر شروط الصلاة الأساسية.

ويقدم موقع الموجز، في التقرير التالي حكم صلاة المرأة أمام الرجال في الأماكن العامة، أو أى مكان عام يمكن للمرأة أن تجد مكانا مستورا ومخفيا عن أعين الرجال وتستر فيه نفسها جاز لها الصلاة فيه وهو الأفضل والأولى.

صلاة المرأة

حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة أثناء العمل

تحدث فضيلة الشيخ الشرقاوي الأستاذ بجامعة الأزهر عن مسألة صلاة المرأة في الأماكن العامة وأثناء العمل، مؤكدًا على أن الصلاة لها وقت محدد ابتداءً وانتهاءً، وأوضح أن المرأة إذا كانت في مكان لا يتوفر فيه مكان للصلاة أو كانت في العمل أو خارج منزلها، يجوز لها أداء الصلاة في وقتها، بشرط أن تلتزم بالشروط الشرعية اللازمة.

صلاة المرأة في الأماكن العامة

أكد الأستاذ الشرقاوي أنه يجوز للمرأة أن تصلي في الأماكن العامة مثل المتنزهات والحدائق، مشددًا على ضرورة أن تلتزم المرأة بالستر الكامل والحجاب الشرعي أثناء الصلاة، وأوضح أن الصلاة في هذه الأماكن تكون صحيحة طالما أن المرأة تغطي جسدها بالكامل، وأنه يجب عليها أن تضُم يديها إلى جسدها أثناء الركوع والسجود لتحافظ على مزيد من الستر.

صلاة المرأة في الأماكن العامة

حكم الصلاة أثناء العمل أو السفر

فيما يتعلق بالسؤال عن تأخير الصلاة حتى العودة إلى المنزل، أكد الأستاذ الشرقاوي أن الصلاة يجب أن تُؤدى في وقتها، مشيرًا إلى قول الله -تعالى-: "إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا"، وأوضح أنه في حال كانت المرأة تعلم أنها ستفوت الصلاة إذا انتظرت حتى تعود إلى بيتها، فيجوز لها أداء الصلاة في مكانها بشرط التزامها بالستر.

صلاة المرأة

حكم صلاة المرأة بالحذاء في الأماكن العامة

أما عن مسألة الصلاة بالحذاء في الأماكن العامة، فقد أشار الأستاذ الشرقاوي إلى أنه يجوز للمرأة أن تصلي وهي ترتدي الحذاء، طالما أن الحذاء طاهر، واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما خبث، فإن وجد فيهما خبثًا فليمسحهما بالأرض ثم ليصلِّ فيهما"، وفي هذا السياق، حذر من دخول الحذاء إلى المساجد المفروشة بالفرش النظيف.

وفي النهاية، نصح الأستاذ الشرقاوي الرجال بعدم النظر إلى المرأة أثناء صلاتها في الأماكن العامة، مؤكدًا أن عليهم أن يتقوا الله ويحفظوا أعينهم، وأن يكونوا معونيين لأخواتهم المسلمات على أداء شعائر الله في أماكن عامة دون الشعور بالأذى أو الإحراج.

صلاة المرأة

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