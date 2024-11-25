كيفية أداء صلاة الاستخارة خطوة بخطوة.. وهل يوجد وقت مناسب لها؟

صلاة الاستخارة..يتردد العديد من الأشخاص عند اتخاذ قرارات مهمة في حياتهم، فيلجأون إلى تلك الصلاة طلبا للتوجيه الإلهي نحو الخيار الأنسب، ورغم أهميتها، قد يجهل البعض خطواتها الصحيحة ووقتها المناسب، وفي هذا التقرير.

وتوضح جريدة الموجز كيفية أداء صلاة الاستخارة وفقًا لما صرح به الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

كيفية أداء صلاة الاستخارة

تعتبر صلاة الاستخارة ركعتين تؤدى بغير الفريضة، مع الحرص على الوضوء الجيد، وأوضح الدكتور أحمد ممدوح أن الاستخارة يمكن أن تكون جزءًا من صلاة السنة أو تحية المسجد، أو صلاة مستقلة دون سبب، المهم أن تكون نية الصلاة خالصة لله بعيدا عن الفروض.

وقت صلاة الاستخارة

لا يشترط وقت محدد لصلاة الاستخارة، إذ يمكن أداؤها في أي وقت ما عدا أوقات الكراهة، بعد أداء الركعتين والانتهاء منهما بالتسليم يمينًا ويسارًا، يُقال دعاء الاستخارة.

دعاء صلاة الاستخارة

دعاء صلاة الاستخارة

أشار الدكتور ممدوح إلى أن الدعاء يبدأ بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يُقال الدعاء التالي:

«اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويُذكر هنا الأمر المرغوب) خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به».

كيفية معرفة إجابة الاستخارة

أكد الدكتور ممدوح أن الإجابة على صلاة الاستخارة لا تعتمد على رؤية في المنام، كما يعتقد البعض، بل تكون الإجابة عبر انشراح الصدر نحو القرار المناسب، لذا ينصح بمواصلة الحياة بشكل طبيعي بعد الاستخارة وملاحظة أي توجه داخلي أو ميل نفسي تجاه أحد الخيارات.

أهمية صلاة الاستخارة

وتعتبر صلاة الاستخارة وسيلة فعالة للتواصل مع الله وطلب التوفيق في الأمور المقلقة، وكما أنها تعزز الثقة في اتخاذ القرارات وتطمئن النفس بأن الاختيار المتخذ مدعوم بإرادة الله وحكمته.

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