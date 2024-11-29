دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فهل أصلي السنة أم تحية المسجد؟.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بشأن حكم أداء تحية المسجد إذا دخل المسلم بعد الأذان، وتحديدًا بين الأذان والإقامة.

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن من دخل المسجد بعد الأذان وأراد أداء ركعتي سنة الظهر، فإنهما يجزآن عن ركعتي تحية المسجد, موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالصلاة قبل الجلوس، سواء كانت صلاة فائتة أو سنة مؤكدة.

هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة؟

أجاب مجمع البحوث الإسلامية على سؤال حول حكم ترك تحية المسجد عند دخول المسلم أثناء خطبة الجمعة, موضحًا أن صلاة ركعتي تحية المسجد سنة مؤكدة لا يجوز تركها، حتى في يوم الجمعة أثناء الخطبة.

وأكد أنه يجوز للمصلي أن يخفف ركعتي التحية أثناء الخطبة مراعاةً للوقت، مستشهدًا بما ورد في صحيح مسلم: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما», ويقصد بـ "ليتجوز" أن يصلي بسرعة دون الإطالة في الركعتين.

دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فهل أصلي السنة أم تحية المسجد؟

هل يجوز جمع تحية المسجد مع الصلاة بين الأذان والإقامة

ورد سؤال آخر إلى مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة، حول إمكانية جمع النية بين تحية المسجد وصلاة النفل مثل الركعتين بين الأذان والإقامة.

وأجاب جمعة بأنه يجوز للمصلي أن يجمع بين نية تحية المسجد وبين الصلاة التي بين الأذان والإقامة، بحيث تُحتسب الصلاة واحدة, مشيرًا إلى ما ذكره الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر"، إذ قال إن النية في صلاة واحدة يمكن أن تشمل الفرض أو النفل مع تحية المسجد.

دخلت المسجد بين الأذان والإقامة فهل أصلي السنة أم تحية المسجد؟

ما حكم جمع النية في صلاة النافلة؟

أجاب الدكتور علي جمعة بأن جمع النية في صلاة النافلة مثل تحية المسجد مع صلاة بين الأذان والإقامة جائز شرعًا, موضحًا أن المقصود من تحية المسجد هو عدم الجلوس قبل الصلاة، بغض النظر عن نوع الصلاة, ولذلك، يمكن للمسلم أن يصلي ركعتين تحية المسجد بنية إضافية إذا كان بين الأذان والإقامة، ليحصل على الأجر من كلا النيتين.

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