مواقيت صلاة الجمعة اليوم 29-11-2024 في القاهرة والمحافظات المصرية

مواقيت صلاة الجمعة.. نقدم في هذا التقرير موعد صلاة الجمعة اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، وفقًا للإمساكية الصادرة عن هيئة المساحة المصرية، الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد مواقيت الصلاة في البلاد.

وتعد صلاة الجمعة من الصلوات التي تتميز بخطبة الجمعة كشرط أساسي، وهو ما أقره جمهور العلماء كجزء من واجبات هذه الصلاة.

مواقيت صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات

وفيما يلي مواقيت أذان صلاة الجمعة في عدد من المدن والمحافظات المصرية:

موعد أذان الجمعة في القاهرة: الساعة 11:43 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في الإسكندرية: الساعة 11:48 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في 6 أكتوبر (الجيزة): الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في أسيوط: الساعة 11:44 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في سوهاج: الساعة 11:41 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في المنيا: الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في أسوان: الساعة 11:37 صباحًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم 29 نوفمبر 2024

موعد أذان الجمعة في الغردقة (البحر الأحمر): الساعة 11:33 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في الإسماعيلية: الساعة 11:39 صباحًا.

موعد أذان صلاة الجمعة في السلوم (مطروح): الساعة 12:08 ظهرًا.

موعد أذان الجمعة في كفر الشيخ: الساعة 11:44 صباحًا.

مواقيت صلاة الجمعة

موعد أذان صلاة الجمعة في مرسى علم (البحر الأحمر): الساعة 11:29 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في دمنهور (البحيرة): الساعة 11:46 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في الأقصر: الساعة 11:38 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في سانت كاترين (جنوب سيناء): الساعة 11:34 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في الفيوم: الساعة 11:45 صباحًا.

موعد أذان الجمعة في المنصورة (الدقهلية): الساعة 11:43 صباحًا.

أهمية معرفة مواعيد الصلاة

تعد مواقيت الصلاة أحد الأمور الأساسية التي يحرص المسلمون على معرفتها يوميًا، وبالنسبة لصلاة الجمعة، فإنها تحمل أهمية خاصة كونها تجمع بين الجوانب الدينية والاجتماعية، حيث يُلقي الإمام خطبة الجمعة قبل أداء الصلاة، وتُعتبر الخطبة فرصة للتذكير بالقيم الإسلامية وتناول قضايا المجتمع.

ويقدم الموجز بعض نصائح لحضور صلاة الجمعة، لعل أبرزها الآتي:

احرص على التوجه إلى المسجد مبكرًا للاستماع إلى خطبة الجمعة.

تأكد من ارتداء ملابس نظيفة ولائقة أثناء الذهاب إلى الصلاة.

احرص على إغلاق هاتفك المحمول أو وضعه على الوضع الصامت لتجنب التشويش على المصلين.

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