قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة.. تقي من فتنة المسيح الدجال !

يوم الجمعة له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين حيث انه بمثابة عيد لهم كما قال النبي الكريم في الحديث الشريف ووصى بعدة سنن مستحبة في هذ اليوم المبارك كالصلاة عالنبي فقال الرسول الكريم ( من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا ) وذكر ايضا في الحديث الشريف ( اقربكم مني منزلة يوم القيامة اكثركم علي صلاة ) بالاضافة الى الدعاء في الساعة الاخيرة قبل المغرب في يوم الجمعة وايضا قراءة سورة الكهف حيث أنها لها فضل كبير في هذا اليوم، ويقوم موقع الموجز بسرد فضل هذا اليوم.

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفضل سورة الكهف وقراءتها في يوم الجمعة على المسلم في دنياه واخرته تتمثل في النقاط الاتية

نور للمسلم بين كل جمعة وجمعة

ورد عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (نقرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ سطع له نورٌ من تحت قدمِه إلى عنانِ السماءِ يضيءُ به يومَ القيامةِ ، وغُفر له ما بين الجمعتين).

كما ورد عن أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه-: (من قرأ سورةَ الكهفِ في يومِ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بينَ الجمعتينِ).

اي ان الله يجعل للمسلم نورا في وجهه يجعله مقبولا بين كل من يقابله ونورا في قلبه وبدنه كله لتدله على فعل الخيرات وتجنب ظلمات الخطيئة بكل اشكالها طوال الاسبوع

حصن له ضد فتنة المسيح الدجال

(مَنْ قرأَ سورةَ الكهفِ كما أُنْزِلَتْ كانَتْ لهُ نُورًا يومَ القيامةِ، من مَقَامِهِ إلى مكةَ، و مَنْ قرأَ عشرَ آياتٍ من آخِرِها ثُمَّ خرجَ الدَّجَّالُ لمْ يَضُرَّهُ).[١]

تقيك سورة الكهف بقرائتها من فتنة المسيح الدجال وذللك طريق قراءة اول عشر ايات من سورة الكهف وحديث اخر ينصح بحفظها ووما قيل في ذللك

(مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ).وما أخرجه الإمام مُسلم في صحيحه بحديثٍ طويلٍ يتعلّق بالدجّال: (فمَن أَدْرَكَهُ مِنكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عليه فَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهْفِ)، وقيل إنّها آخر عشر آياتٍ من سورة الكهف، كما ورد في الرواية التي أخرجها ابن حبّان: (مَن قرَأ عَشْرَ آياتٍ مِن آخِرِ الكهفِ عُصِم مِن الدَّجَّالِ

سورة الكهف من السنن المستحبة



ومن المستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة كما اخرج السيوطي في الجامع الصغير(من قرأ سورةَ الكهفِ يومَ الجمعةِ أضاء له النُّورُ ما بينَه وبين البيتِ العتيقِ)

الوقت المستحب به قراءة سورة الكهف

لم يذكر تحديدا عن الوقت او المكان الافضل لقراءة وتلاوة سورة الكهف يوم الجمعة فيمكنك قرائتها في اي مكان المنزل, المسجد ,المواصلات ,الشارع لكنه عرف في الاصطلاح الشرعي بموعد حدد

من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلّا أنّ وقت استحباب قراءة سورة الكهف يبدأ من ليلة الجُمعة، أيّ مساء يوم الخميس.



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