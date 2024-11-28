متى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شروط وأحكام وفق الشريعة الإسلامية

الصلاة بالحذاء تعد من الأمور التي تثير تساؤلات المسلمين، خاصة مع تطور الحياة اليومية وتغير الظروف، ويتجدد البحث حول حكم الصلاة بالحذاء وشروط صحتها.

لذا يبين الموجز في هذا التقرير الإجابة عن هذا السؤال وفق الشريعة الإسلامية، مع توضيح شروط الصلاة بالحذاء وأهم الأحكام المرتبطة بها.

حكم الصلاة بالحذاء في الإسلام

وقد أباح الإسلام الصلاة بالحذاء للتيسير على المسلمين، استنادًا إلى قوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج" (سورة الحج: 78)، وقد ورد عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في نعليه، كما جاء في حديث أَنَس رضي الله عنه: "أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم" (رواه البخاري).

ومع ذلك، فإن الصلاة بالحذاء لها شروط يجب توافرها لضمان صحة الصلاة، منها الطهارة وأمان تلويث مكان الصلاة.

شروط الصلاة بالحذاء

ووفقًا لما أوضحه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فإن الصلاة بالحذاء مشروعة إذا تحققت الشروط التالية:

1. طهارة الحذاء، إذ يجب التأكد من خلو الحذاء من أي نجاسة قبل أداء الصلاة. فقد ورد في الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خلع نعليه أثناء الصلاة بعدما أخبره جبريل بأن فيهما قذارة، وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما" (رواه أبو داود).



2. عدم تلويث المسجد حيث يشترط عدم تلويث المكان الذي يصلى فيه، خاصة إذا كان المسجد مفروشًا بالسجاد أو الحصير. لذا، فإن الصلاة بالحذاء تكون أكثر شيوعًا في الأماكن المفتوحة كالصحاري والطرق غير المفروشة.



3. وجود الحاجة للصلاة بالحذاء، إذ يُفضل ارتداء الحذاء عند الصلاة في أماكن تتطلب ذلك، مثل الأماكن التي قد تحتوي على حرارة شديدة أو أذى على الأرض.

حكم الصلاة بالحذاء في المسجد

الفرق بين الصلاة في الحذاء قديماً وحديثاً

في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، كان المسلمون يصلون على الرمال أو الحصى، وكان خلع النعال أثناء الصلاة يُشكل مشقة، لذا جاءت الرخصة بالصلاة بالحذاء، أما في عصرنا حيث تُفرش المساجد بالسجاد النظيف، فإن الصلاة بالحذاء تُعتبر غير مناسبة لضرورة الحفاظ على نظافة المساجد وتعظيم قدسيتها.

الصلاة بالحذاء بين الرخصة والالتزام

كما أشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن الصلاة بالحذاء مشروعة إذا كان طاهرًا وخاليًا من النجاسة، وأكد أن هذه الرخصة جاءت تسهيلًا على المسلمين، لكنها مشروطة بعدم الإضرار أو تلويث مكان الصلاة، خصوصًا المساجد.

وفي ختام الحديث، يظل الالتزام بشروط الطهارة واحترام نظافة الأماكن المقدسة هو الأساس في حكم الصلاة بالحذاء، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية وأوصت به السنة النبوية.

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