هل يجوز الصلاة بالميكب؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز الصلاه بالميكب.. تعد مسألة الصلاة أثناء وضع مساحيق التجميل (الميكاب) من الأسئلة التي تثير فضول الكثير من السيدات، خصوصاً مع إدراكهن لوقت الصلاة أثناء اليوم, ويتساءل الكثير منهن حول هل يجوز الصلاة بالمكياج, وما إذا كانت تلك المساحيق تؤثر على صحة الصلاة, وتوضج جريدة “الموجز” خلال السطور التالية حكم الصلاة بالمكياج, وإجابة سؤال هل المكياج يمنع الوضوء.

حكم الصلاة بالميكاج

هل يجوز الصلاه بالمكياج.. وردت دار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو قصير عبر قناتها على يوتيوب، موضحة أن الصلاة بالميكاب جائزة بشرطين أساسيين:

الشرط الأول هو أن لا يحتوي الميكاب على مواد نجسة. والشرط الثاني هو ألا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الشعر.

وأكدت الدار أنه في حال كان المكياج يمنع وصول الماء، يجب إزالته قبل الوضوء لضمان وصول الماء إلى الأعضاء الواجب غسلها.

وأضافت دار الإفتاء: "إذا كان الميكاب لا يعيق وصول الماء إلى البشرة أو الشعر، فلا يشترط إزالته، وتكون الصلاة صحيحة بعد الوضوء".

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟

هل يجوز الصلاه بالمكياج.. خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ورد سؤال حول تأثير بقايا الميكاب على صحة الوضوء.

الصلاة بالمكياج

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "لا تفسد آثار المكياج الوضوء طالما أنها لا تمنع وصول الماء إلى أصل العضو الذي يجب غسله". كما أكد أن إزالة آثار المكياج قبل الوضوء، في حال كانت ممكنة، هي الأفضل.

وأشار شلبي إلى أنه إذا كانت آثار المكياج مجرد لون فقط ولا تمنع وصول الماء إلى الجلد، فإن ذلك لا يؤثر على صحة الوضوء أو الاغتسال.

حكم وضع المكياج بعد الوضوء

في بث مباشر سابق، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال مشابه حول وضع المكياج بعد الوضوء والصلاة به.

الصلاة بالمكياج

أفاد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع من الوضوء ثم التزين بالمكياج, مؤكدًا أن المكياج لا ينقض الوضوء لأنه ليس نجسًا ولا يؤثر على صحة الصلاة.

تستمر دار الإفتاء المصرية في تقديم إجابات شاملة لمثل هذه الأسئلة وغيرها من خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، ويجيب أمناء الفتوى على استفسارات المتابعين بشكل دوري، مما يسهم في توضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالعديد من الممارسات اليومية.

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