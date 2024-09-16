منها البركة ورفع البلاء.. نفحات لا تعرفها في الصلاة على النبي

الصلاة على النبي.. تُعتبر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال التي يبتغى بها القرب من الله تعالى والحصول على بركاته، وقد أكد العديد من العلماء والباحثين على أهمية هذه العبادة في تحقيق الخير والبركة في حياة المسلمين؛ وهذا ما يستعرضه الموجز في التقرير التالي:

أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قائلًا: "اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمدٍ؛ صلاةً تعصمنا بها من الأهوال والآفات، وتطهرنا بها من جميع السيئات." هذا الدعاء يعكس مدى أهمية الصلاة على النبي في حماية المؤمنين من الشرور والتطهير من السيئات.

الصلاة على النبي

الصلاة على النبي ودفع البلاء

وأضاف نقل ابن أبي حجلة عن ابن خطيب يبرود أن كثرة الصلاة على النبي ﷺ يمكن أن تدفع الطاعون، فتلقيت ذلك بالقبول وجعلت في كل حين أردد صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر أن بعض الصالحين عند انتشار الطاعون في منطقتهم، رأى النبي ﷺ في المنام، فأوصاه بالدعاء: "اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وعظيم البلاء في النفس والمال والأهل والولد..."، مشيرًا إلى قوة هذه الدعوات في دفع البلاء.

البركة الناتجة عن الصلاة على النبي

ويرى الدكتور على جمعة أن إعراض الناس عن الصلاة على النبي ﷺ هو سبب رئيسي لقلة البركة في زماننا، فقد رُوي أن امرأة في قرية بالمغرب دعَت الله بالصلاة على النبي ﷺ عندما أصابهم القحط، فاستجاب الله لدعائها وبدأ البئر الذي كانت تجلس بجواره يتدفق بالماء، مما أنقذ القرية من الجفاف.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

هذه الواقعة دفعت الشيخ الجازولي إلى تأليف كتابه "دلائل الخيرات"، الذي نشر ثقافة الصلاة على النبي ﷺ بين الناس.

الصلاة على النبي والتقرب إلى الله

وأشار جمعة إلى أن الصلاة على النبي ﷺ تُعتبر من أشرف العبادات التي تُعبر عن تعظيم سيد الخلق، وهي عبادة تجمع بين التوحيد والإيمان برسالة النبي ﷺ، فالصلاة على النبي تُعزز من حب المؤمنين لرسول الله وتدفعهم للطاعة وتبعدهم عن المعصية، كما أنها ترفع من مكانتهم عند الله وتحقق لهم شرف الإجابة من النبي ﷺ.

فضل الصلاة على النبي

من جهتها أوصت دار الإفتاء المصرية في إطار إحياء ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بضرورة كثرة الصلاة على النبي ﷺ، حيث تُفتح بها الأبواب المغلقة وتُقضى الحوائج وتُفرج الضائقات، منوهة إلى أن الصلاة على النبي ﷺ ليست مجرد عبادة، بل هي وسيلة لجلب البركة والرحمة في حياة المسلمين.

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