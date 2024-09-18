مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18-9-2024 بتوقيتات المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم.. تعتبر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أمر ضروري للمسلمين لأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة، حيث تختلف هذه المواقيت يوميًا وفقًا لموقع الشمس وتغير الفصول، مما يجعل من المهم الاطلاع عليها بانتظام.

يستعرض الموجز لمتابعيه مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 18-9-2024، لكي يساعدهم على الإلتزام بأداء الصلاة في وقتها والتي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية.

مواقيت صلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص.

وقت صلاة الظهر 12:49 م.

موعد صلاة العصر 4:18 م.

وقت صلاة المغرب 6:58 م

موعد صلاة العشاء 8:15 م.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:17 ص.

موعد صلاة الظهر 12:54 م.

وقت صلاة العصر 4:23 م.

موعد صلاة المغرب 7:02 م

وقت صلاة العشاء 8:21 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص.

موعد صلاة الظهر 12:45 م.

وقت صلاة العصر 4:14 م.

موعد صلاة المغرب 6:54 م.

وقت صلاة العشاء 8:11 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:04 ص.

وقت صلاة الظهر 12:37 م.

موعد صلاة العصر 4:05 م.

وقت صلاة المغرب 6:45 م.

موعد صلاة العشاء 8:00 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:13 ص.

موعد صلاة الظهر 12:43 م.

وقت صلاة العصر 4:10 م.

موعد صلاة المغرب 6:51 م.

موعد صلاة العشاء 8:04 م.

أهمية الصلاة

تمنح الصلاة للمسلم فرصة للتوبة والدعاء والشكر، مما يساعده على الحفاظ على طمأنينة النفس وتهذيب السلوك، وتبدأ الصلاة بالنية ثم التكبير والوقوف بين يدي الله، وهي ليست مجرد حركات جسدية، بل عبادة قلبية وروحية تعزز الصلة بالخالق، وتذكر المسلم بأهمية الوقت والانضباط والالتزام في حياته اليومية.

والمحافظة على أداء الصلاة اليومية في أوقاتها لا تجلب الاستجابة للدعاء وحسن الختام فحسب، بل تربط المؤمن بربه بأقوى الروابط وتحميه من الشرور والفتن والمعاصي.

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