مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-9-2024.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة.. يهتم كثير من المسلمين بمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الأحد، الموافق 15 سبتمبر2024، فالصلاة تُعد ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام وتحرص الشريعة الإسلامية على أداء المسلمين لها في أوقاتها المحددة؛ لذا يبحث كثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة، لكي تساعدهم على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة التي تتغير وفقًا للموقع الجغرافي والتوقيت المحلي لكل مدينة.

مواقيت الصلاة اليوم

يستعرض الموجز في هذه السطور مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-9-2024، لكي يساعد متابعيه على الألتزام بأداء الصلاة في مواقيتها التي لها تأثير عميق على حياة المسلم الروحية والدنيوية، على النحو الآتي:

مواقيت الصلاة

مواقيت صلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:12 ص.

موعد صلاة الشروق 6:40 ص.

وقت صلاة الظهر 12:50 م.

موعد صلاة العصر 4:20 م.

وقت صلاة المغرب 7:00 م

موعد صلاة العشاء 8:18 م.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:16 ص.

موعد صلاة الشروق 6:45 ص.

موعد صلاة الظهر 12:56 م.

وقت صلاة العصر 4:26 م.

موعد صلاة المغرب 7:06 م

وقت صلاة العشاء 8:25 م.

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07 ص.

موعد صلاة الشروق 6:35 ص.

موعد صلاة الظهر 12:46 م.

وقت صلاة العصر 4:16 م.

موعد صلاة المغرب 6:56 م.

وقت صلاة العشاء 8:14 م.

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02 ص.

موعد صلاة الشروق 6:28 ص.

وقت صلاة الظهر 12:38 م.

موعد صلاة العصر 4:07 م.

وقت صلاة المغرب 6:47 م.

موعد صلاة العشاء 8:03 م.

مواعيد الصلاة

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 5:12 ص.

موعد صلاة الشروق 6:35 ص.

موعد صلاة الظهر 12:44 م.

وقت صلاة العصر 4:10 م.

موعد صلاة المغرب 6:52 م.

موعد صلاة العشاء 8:05 م.

تعد الصلاة اليومية ركنًا أساسيًا في الإسلام وتمثل وسيلة للتقرب إلى الله وتحقيق السلام الداخلي والروحي؛ لذا فلنحافظ على أدائها دائمًا بانتظام وخشوع لنستمتع بفوائدها العظيمة.

يجب المحافظة على أداء الصلاة اليومية في أوقاتها لا تجلب الاستجابة للدعاء وحسن الختام فحسب، بل تربط المؤمن بربه بأقوى الروابط وتحميه من الشرور والفتن والمعاصي.

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