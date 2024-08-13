بسبب منعه من الصلاة في المسجد.. كريم الحسيني يتصدر تريند جوجل

مُنع الفنان كريم الحسيني من أداء صلاة العصر في أحد مساجد المقطم والذي أثار استياء واستفسارات جمهوره حول الواقعة وسياسة إغلاق المساجد بعد الصلاة، وادي الي تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي جوجل، وغيرها ويستعرض الموجز تفاصيل القصة وتعليق الأزهر علي الواقعة.



الواقعة ومنع دخول المسجد

في حادثة أثارت الجدل والانتقادات، نشر الفنان كريم الحسيني مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، يوثق فيه تعرضه للمنع من دخول أحد المساجد في منطقة المقطم بالقاهرة لأداء صلاة العصر، حسب ما ذكره الحسيني، توجه إلى مسجد "الشهيد أحمد حسن الجندي" لأداء الصلاة في وقت لم يتجاوز الساعة الخامسة والنصف مساءً، بينما كانت الناس لا تزال تخرج من المسجد بعد صلاة العصر، إلا أنه فوجئ بمسؤول المسجد يمنعه من الدخول بحجة أن المسجد قد أُغلق بعد الصلاة.

كريم الحسيني

ردود الفعل.. استفسارات الحسيني واستياءه

عبر كريم الحسيني عن استيائه الشديد من هذا الموقف، موضحاً أنه عندما استفسر من المسؤول عن سبب المنع، جاء الرد بأن المسجد قد أُغلق ولا يمكن السماح لأحد بالدخول، وأضاف الحسيني في الفيديو: "قلت له: بتتكلم جد ولا بتهزر؟ قال لي: بتكلم جد، قلت له: طيب أنا مش جايلك في صلاة المغرب، أنا جاي لك في صلاة العصر، ولسه الناس ماشية"، كما تساءل الحسيني عما يمكن أن يفعله المسلم في حال كان بعيداً عن منزله ويريد أداء الصلاة، ليرد المسؤول عليه قائلاً: "يصلي في بيته".

تعليق وزارة الأوقاف.. تحقيق في الواقعة

كريم الحسيني

في أعقاب الحادثة، أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أنها ستفتح تحقيقاً في واقعة منع الفنان كريم الحسيني من الصلاة في المسجد، وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع الأمر بجدية لمعرفة ملابسات الحادثة وما إذا كان هناك خرق للقوانين المتعلقة بإغلاق المساجد بعد الصلوات.

استمرار الجدل.. هل تقفل المساجد بعد الفريضة مباشرة؟

أثار الفيديو الذي نشره الحسيني تساؤلات واسعة حول سياسة إغلاق المساجد بعد أداء الصلوات، وأعرب الحسيني في نهاية الفيديو عن دهشته قائلاً: "هل إحنا وصلنا لهذه الدرجة؟ بتكلم بجد وسؤال لكل الناس، هل احنا بنقفل الجوامع بعد الفريضة مباشرة؟ ده العصر مفتوح لغاية المغرب، هل ده يعقل؟"، ودعا الحسيني جمهور متابعيه إلى التفاعل معه في هذا الموضوع، مطالباً بإجابة واضحة من أهل الخير والمسؤولين.

اللي ملوش كبير

أعمال كريم الحسيني الفنية.. حضور في مسلسلات هامة

على صعيد آخر، يتذكر جمهور كريم الحسيني مسيرته الفنية الناجحة التي شهدت مشاركته في أعمال درامية هامة، كان آخر أعماله هو مسلسل "اللي مالوش كبير"، الذي شارك فيه إلى جانب نخبة من النجوم مثل ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، كما كان للحسيني دور بارز في مسلسل "الاختيار"، الذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وبيومي فؤاد، وغيرهم، مما عزز من مكانته كفنان يتمتع بقدرات تمثيلية متميزة.

الخاتمة.. تأثير الواقعة على الرأي العام

هذه الواقعة أثارت جدلاً واسعاً وأعادت فتح النقاش حول كيفية إدارة المساجد في مصر، وضرورة مراعاة احتياجات المصلين، خاصة في أوقات الطوارئ أو عند تأخر الصلاة عن موعدها المحدد، وبانتظار نتائج تحقيق وزارة الأوقاف، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت هذه الحادثة فردية أم تعبر عن توجه عام في التعامل مع المساجد بعد الصلوات.

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