شركة جوجل تقوم بـ حذف مواقيت الصلاة من طلبات البحث ما القصة؟

قام محرك البحث الشهير جوجل، بـ حذف مواقيت الصلاة من خدمات البحث الرسمية، الأمر الذي دفع إلى إثارة حالة كبيرة من الجدل بين المسلمين والمسلمات حول العالم، بسبب صعوبة وضع البحث عن المواقيت المنضبطة.

جوجل يحذف مواقيت الصلاة

وظهر محرك البحث جوجل، مؤخرًا بعد أن حذف مواقيت الصلاة الإسلامية من خدمات البحث وذلك بعد ما كانت تظهر في البداية بـ اول صفحات خدمات البحث الرسمية، وأصبحت مرتبطة بالدخول على رابط محدد لإيجاد مواقيت الصلاة بشكل منضبط.

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حذف مواقيت الصلاة

وبعد إزالة جوجل لمواقيت الصلاة أصبح ظهور البحث عن مواقيت الصلاة المنضبطة مرتبط فقط بـ الدخول على رابط موقع أو منصة مُحددة، حيث نشرت مواقيت الصلاة مسبقا للفروض الـ 5 بالترتيب، مما يصعب وضع البحث بعد أن تم إزالتها من الصفحة الأولى لخدمات البحث الرئيسية من قبل شركة جوجل.

حذف مواقيت الصلاة من طلبات بحث جوجل

سبب حذف مواقيت الصلاة

ورجعت بعض المواقع التقنية السبب الحقيقي وراء حذف مواقيت الصلاة من قبل جوجل، إلى التغيير في محركات البحث، نتيجة التحديثات في خوارزميات جوجل أحد الأسباب، حيث تعمل الشركة، على تحسين دقة وموثوقية المعلومات، من خلال تغيير كيفية تصنيف وعرض نتائج البحث.

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